Slovenskí futsalisti na kvalifikácii ME prehrali s Azerbajdžanom

kvalifikácia ME 2022 vo futsale:

3. skupina

Baku



Azerbajdžan - SLOVENSKO 4:1 (1:1)



Góly: 5. Bolinha, 38. Everton Cardoso, 40. Baghirov, 40. Atajev - 15. Drahovský. ŽK: Vilela, Vassoura, Bolinha - Brunovský, Belaník, ČK: 34. Brunovský po 2. ŽK, rozhodovali: Velikanovová - Neverov (obaja Rus.), Qafarli (Azer.)



zostava SR: Oberman (Herko, Karpiak) - Doša, Směřička, Brunovský, Drahovský - Ševčík, Hudek, Vaktor, Belaník, Kyjovský, Čeřovský, Hudaček

tabuľka 3. skupiny:



1. Azerbajdžan 1 1 0 0 4:1 3



2. Moldavsko 1 1 0 0 3:1 3



3. Grécko 1 0 0 1 1:3 0



4. SLOVENSKO 1 0 0 1 1:4 0

Baku 29. januára (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia vstúpila do kvalifikácie ME 2022 piatkovou prehrou 1:4 v Baku s favorizovaným Azerbajdžanom. Domáci rozhodli o triumfe v úplnom závere stretnutia, v ktorom strelili tri góly. Slováci už hrali v tom čase bez Antona Brunovského, ktorý videl po dvoch žltých červenú kartu. Ich jediný gól strelil v prvom polčase Tomáš Drahovský.Na ďalší zápas 3. skupiny nastúpia zverenci Mariána Berkyho v utorok 2. februára o 17.00 h. V Poprade bude ich súperom Moldavsko, ktoré odštartovalo do kvalifikácie výhrou 3:1 nad Gréckom. V marci si Slováci dvakrát zmerajú sily s Gréckom, najskôr štvrtého v Bratislave a o tri dni neskôr v Aténach. Ôsmeho apríla privítajú v Leviciach Azerbajdžan a boje v skupine uzavrú trinásteho v Moldavsku.Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára - 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých priečok odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť. Slovensko ešte na MS a ME neštartovalo.