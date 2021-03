Azerbajdžan zvíťazil v Moldavsku a je krôčik od postupu na ME

Kvalifikácia ME 2022 - 3. skupina:



Ciorescu



Moldavsko - Azerbajdžan 3:5 (0:1)



Góly: 31. Lascu, 36. Nicolaiciuc, 37. Negara - 23. a 37. Vassoura, 7. Ahmadu, 28. Chovdarov, 35. Cojocaru (vlastný). ČK: 40. Lascu (Mold.)

Tabuľka 3. skupiny:



1. Azerbajdžan 4 4 0 0 17:5 12



2. SLOVENSKO 4 2 1 1 16:8 7



3. Moldavsko 4 1 1 2 11:15 4



4. Grécko 4 0 0 4 1:17 0

Ciorescu 9. marca (TASR) - Futsalisti Azerbajdžanu zvíťazili podľa očakávania v utorkovom zápase kvalifikácie ME 2022 v Moldavsku 5:3. So štyrmi výhrami zo štyroch zápasov sú suverénne na čele 3. skupiny, keď pred druhým Slovenskom majú náskok päť bodov. K postupu na finálový turnaj im stačí získať jeden bod v najbližšom súboji na Slovensku 8. apríla v Leviciach.Slováci po dvoch marcových triumfoch s outsiderom z Grécka (6:0 a 5:0) sú stále v hre o priamy postup. Pred tretím Moldavskom majú zverenci reprezentačného trénera Mariána Berkyho náskok troch bodov. Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára - 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých priečok odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť. Slovensko ešte nikdy na ME ani MS neštartovalo.