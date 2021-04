ME 2022: Futsalisti Moldavska remizovali v Aténach s Gréckom

Kvalifikácia ME 2022 vo futsale



3. skupina



Atény



Grécko - Moldavsko 3:3 (0:2)



Góly: 22. Gusis, 25. Stavrakopulos, 26. Ntatis - 15. a 19. Cojocaru (druhý z pen.), 23. Podlesnov







zostávajúci program 3. skupiny:



utorok 13. apríla



Ciorescu



17.30 Moldavsko - SLOVENSKO



streda 14. apríla



Baku



17.00 Azerbajdžan - Grécko







tabuľka:



1. Azerbajdžan 5 4 1 0 18:6 13*



2. SLOVENSKO 5 2 2 1 17:9 8



3. Moldavsko 5 1 2 2 14:18 5



4. Grécko 5 0 1 4 4:20 1





* - postup na ME





Atény 9. apríla (TASR) - Futsalisti Moldavska remizovali v piatkovom zápase 3. skupiny kvalifikácie ME 2022 v Aténach s domácim Gréckom 3:3. Už istým víťazom zoskupenia sa stal Azerbajdžan, ktorý spečatil prvenstvo štvrtkovou remízou 1:1 v Leviciach proti Slovensku.Slováci a Moldavci zvedú boj o druhé miesto v utorok 13. apríla, o 17.30 SELČ je v Ciorescu na programe ich vzájomný súboj. Slovenskému tímu stačí na postup do baráže aj remíza, resp. víťazstvo by mu malo garantovať priamy postup na šampionát.