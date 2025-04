Slováci chcú v Moldavsku zvíťaziť, Berky: Očakávam náročný duel

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovenskí futsalisti sa pripravujú na záverečné súboje o postup na ME 2026 v Litve a Lotyšsku. Vo štvrtok 10. apríla sa predstavia v Moldavsku, o päť dní neskôr ukončia kvalifikačné boje v 3. skupine v Bratislave proti Poľsku.



Po dvoch víťazstvách s Tureckom (7:2 doma, 8:4 von), sú slovenskí futsalisti stále v hre o prvé miesto vo svojej kvalifikačnej skupine znamenajúce priamy postup na európsky šampionát. Ak chcú Slováci v poslednom stretnutí vyzvať Poľsko v priamom súboji o prvenstvo v skupine, potrebujú v Moldavsku bodovať naplno.



„Zápas v Moldavsku je veľmi dôležitý pre obidva tímy. Očakávam veľmi náročný duel, v ktorom každý hráč musí ísť na sto percent. Ak získame bod, tak by sme v skupine mali byť druhí, čo nám však ešte nemusí stačiť na postup do baráže. Preto je náš cieľ vyhrať v Kišiňove,“ uviedol tréner Marián Berky pre web futsalslovakia.sk. Slováci na začiatku kvalifikácie v Lučenci zdolali Moldavsko 3:2. Výbornú defenzívu súpera vtedy zlomili až dvoma gólmi v rozmedzí 21-sekúnd, keď sa presadili Tomáš Drahovský a Sebastián Bačo.



Na arénu v štvrti Ciorescu na predmestí Kišiňova majú Slováci skvelé spomienky. Pred štyrmi rokmi totiž v tejto hale po triumfe 4:0 spečatili svoj premiérový postup na ME. „Na ten zápas si spomínam veľmi dobre. Predsa len bol pre nás výnimočný, keďže sme sa týmto víťazstvo dostali prvýkrát v histórii na EURO. Pamätám si, že sme sa na ten zápas dôkladne pripravovali a mali sme ho celý v réžii, o čom hovorí aj výsledok 4:0,“ povedal kapitán Drahovský. Legionár zo španielskeho Movistaru dodal: „Cieľ je v Moldavsku zvíťaziť a ísť do posledného zápasu s tým, že skúsime zabojovať o ten priamy postup. Aj keď ten prvý zápas nám v Poľsku nevyšiel a bude to viac než zložité. V prvom rade musíme zvíťaziť v Kišiňove, aby sme spečatili minimálne postup do baráže a zároveň mohli v poslednom zápase bojovať ešte o priamy postup.“



Slovenskí futsalisti ešte proti tomuto súperovi v novodobej histórii neprehrali, keď päťkrát zvíťazili a vo zvyšných troch prípadoch sa zrodila remíza. „Je to súper, ktorý je veľmi nepríjemný, netreba ho podceňovať. Uvidíme po zápase v Moldavsku, či nám vyhovuje. Väčšinou hrajú systémom 4-0, kde sú skúsení hráči. Nebezpečný je najmä Cristian Obada, individuálne veľmi silný a gólový,“ zdôraznil Berky.



V kádri Slovenska prišlo k niekoľkým zmenám. Do tímu sa vrátili brankár Tomáš Mičuda, Kristián Medoň a Martin Doša, ktorý mal v poslednom stretnutí proti Turecku stopku pre trest za žlté karty. V zostave nechýba ani Drahovský, s 8 gólmi momentálne najlepší strelec kvalifikácie.