Slováci v 3. skupine aj s Azerbajdžanom a Moldavskom

Žreb kvalifikácie ME 2022:



1. skupina: víťaz San Maríno/Dánsko, Chorvátsko, Albánsko, Ukrajina



2. skupina: víťaz Bulharsko/Arménsko, Francúzsko, Gruzínsko, Rusko



3. skupina: víťaz Turecko/Grécko, Azerbajdžan, SLOVENSKO, Moldavsko



4. skupina: víťaz Anglicko/Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina



5. skupina: víťaz Izrael/Cyprus, Kazachstan, Maďarsko, Bielorusko



6. skupina: víťaz Švajčiarsko/Nemecko, Španielsko, Lotyšsko, Slovinsko



7. skupina: víťaz Čierna Hora/Litva, Taliansko, Belgicko, Fínsko



8. skupina: Poľsko, Portugalsko (obhajca titulu), Nórsko, Česko

Nyon 2. septembra (TASR) – Slovenská futsalová reprezentácia sa ocitla v 3. skupine kvalifikácie ME 2022 spolu s Azerbajdžanom a Moldavskom, jej tretí súper bude víťaz predkola medzi Tureckom a Gréckom. Rozhodol o tom stredajší žreb vo švajčiarskom Nyone.Tímy rozdelili do ôsmich skupín po štyroch. Súperi sa medzi sebou stretnú systémom doma – vonku, pričom kvalifikácia sa začne 6. decembra tohto roka a potrvá do 14. apríla 2021. Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára – 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých miest odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14. – 17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť.Slováci, ktorí ešte nikdy nepostúpili na finálový turnaj MS či ME, figurovali pred žrebom v druhom výkonnostnom koši. Nemohli tak naraziť na Ukrajinu, Česko, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, Francúzsko a Fínsko.