Slováci v druhom stretnutí prehrali v Poľsku vysoko 1:6

hlavné kolo kvalifikácie ME 2026



3. skupina:



Poľsko - SLOVENSKO 6:1 (3:0)



Góly: 27. a 39. Zastawnik, 9. Bačo (vlastný), 13. Madziag, 17. Kriezel, 27. Zastawnik, 32. Szadurski - 34. Zaťovič. Rozhodcovia: Peronová, Pezzuto, Piccolová (všetci Tal.), ŽK: Betowski, Kriezel - Směřička.



zostava SR: Karpiak (Mičuda) - Bačo, Doša, Drahovský, Zaťovič, Vaktor, Kuruc, Ivan, Směřička, Ostrák, Greško, Medoň, Marton







tabuľka:



1. Poľsko 2 2 0 0 10:2 6



2. SLOVENSKO 2 1 0 1 4:8 3



3. Moldavsko 1 0 0 1 2:3 0



4. Turecko 1 0 0 1 1:4 0







ďalší program SR:



7. marca:



SLOVENSKO - Turecko /Levice/



12. marca:



17.00 Turecko - SLOVENSKO /Erzincan/



10. apríla:



Moldavsko - SLOVENSKO /Ciorescu/



15. apríla:



SLOVENSKO - Poľsko /Bratislava/

hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:



Marián Berky, tréner SR: "Myslím, si že Poliaci boli lepší, boli dôraznejší a išli za tým víťazstvom. My sme dnes prvý polčas premárnili a v druhom sme s tým chceli niečo urobiť. Dostali sme ďalšie tri góly a zápas už bol rozhodnutý. Išli sme do presilovky a chceli sme ešte streliť nejaké góly, aby sme znížili stav, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Taký je futsal."



Patrik Zaťovič, strelec jediného gólu SR: "Ten gól neteší vôbec, je to veľké sklamanie prehrať v Poľsku 1:6. Ako sme mohli vidieť, boli agresívnejší. Myslím si, že boli fyzicky veľmi dobre pripravení a nevedeli sme sa cez nich presadiť. Mali sme aj my nejaké šance a výsledok mohol byť prijateľnejší, ale bohužiaľ. Musíme bojovať ďalej."

Lučenec 4. februára (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia nenadviazala na úspešný vstup do kvalifikácie ME 2026. Slováci prehrali v druhom vystúpení 3. skupiny na palubovke Poľska vysoko 1:6. Najbližšie ich čaká 7. marca v Leviciach súboj s Tureckom, proti rovnakému súperovi odohrajú o päť dní neskôr duel v tureckom Erzincane.Slováci v Chórzowe nevstúpili do zápasu ideálne. Poliaci položili základ úspechu v prvom polčase tromi strelenými gólmi. Najskôr si v deviatej minúte strelil vlastný gól Sebastián Bačo, v 13. minúte zabezpečil domácemu mužstvu dvojgólové vedenie Mateusz Madziag a na polčasových 3:0 upravil Tomasz Kriezel. Zverenci trénera Mariána Berkyho začali po zmene strán sľubne, boli v ofenzíve nebezpečnejší a blízko ku gólu bol kapitán Tomáš Drahovský. Jeho strelecký pokus však skončil na žrdi. Slovenské šance definitívne zmaril štvrtým gólom Mikolaj Zastawnik, ktorý potrestal štvrtú individuálnu chybu súpera. Na piaty inkasovaný gól ešte reagoval Patrik Zaťovič. Slováci skúsili ešte hru bez brankára, v ktorej sa ešte presadil druhýkrát v stretnutí domáci Zastawnik.Desať víťazov kvalifikačných skupín si vybojuje priamy postup na EURO 2026, osmička najlepších tímov na druhých miestach postúpi do nadstavbovej fázy play off, kde bude bojovať o ďalšie štyri miestenky. Šestnástku účastníkov záverečného turnaja doplnia usporiadateľské krajiny Lotyšsko a Litva, šampionát sa odohrá od 18. januára do 8. februára 2026 v mestách Riga a Kaunas.