Futsal: Slováci vyhrali v Grécku 5:0 a pripísali si druhý triumf

kvalifikácia ME 2022 - 3. skupina:



Atény



Grécko - SLOVENSKO 0:5 (0:2)



Góly: 3. Drahovský, 17. Rafaj, 29. Rick, 29. Zaťovič, 29. Serbin. Rozhodovali: Bohbot a Berenštein (obaja Izrael), Adamopulos (Gréc.), bez kariet.



zostava SR: Karpiak - Rick, Kozár, Zaťovič, Drahovský (Oberman - Rafaj, Serbin, Směřička, Zdráhal, Kyjovský, Doša, Ševčík, Turek)

tabuľka 3. skupiny:



1. Azerbajdžan 3 3 0 0 12:2 9



2. SLOVENSKO 4 2 1 1 16:8 7



3. Moldavsko 3 1 1 1 8:10 4



4. Grécko 4 0 0 4 1:17 0

Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia zvíťazila v nedeľnom stretnutí kvalifikácie ME 2022 na pôde Grécka 5:0 a pripísala si druhú výhru v 3. skupine. O presné zásahy sa postaralo päť rôznych hráčov.Po štyroch vystúpeniach majú zverenci trénera Mariána Berkyho na konte sedem bodov a patrí im druhá priečka v tabuľke. Slovákov najbližšie čaká ôsmeho apríla v Leviciach Azerbajdžan a boje v skupine uzavrú o päť dní neskôr v Moldavsku v pravdepodobne rozhodujúcom stretnutí o postup.Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára - 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých priečok odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť. Slovensko ešte na MS a ME neštartovalo.