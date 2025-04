Slováci zdolali Poliakov 1:0 a postúpili do baráže

hlavné kolo kvalifikácie ME 2026



3. skupina:



SLOVENSKO - Poľsko 1:0 (0:0)



Gól: 34. Zaťovič. Rozhodcovia: Matkovic, Boskovic, Schaerli (všetci Švaj.), ŽK: Drahovský, Medoň, Vaktor, Marton - Madziag, Jankowski, ČK: 40. Drahovský (po 2. ŽK).



zostava SR: Mičuda (Kušnír) - Bačo, Doša, Drahovský, Marton, Vaktor, Belaník, Ševčík, Bielik, Ostrák, Greško, Medoň, Zaťovič

ďalší výsledok:



Turecko - Moldavsko 1:5 (0:5)



Góly: 40. Ozcan - 4. Obada, 9. Lascu, 17. Cojocaru, 19. Burdujel, 20. Crasnov







tabuľka:



1. Poľsko 6 5 0 1 22:4 15**



2. SLOVENSKO 6 4 0 2 23:19 12*



3. Moldavsko 6 3 0 3 17:16 9



4. Turecko 6 0 0 6 11:34 0



** - postup na ME



* - postup do baráže

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenskí futsalisti zvíťazili v záverečnom zápase 3. skupiny kvalifikácie o postup na ME 2026 v Litve a Lotyšsku v Bratislave nad Poľskom 1:0 a v skupine obsadili 2. miesto, ktoré im zaručuje účasť v baráži. Svojho súpera v nej spoznajú po žrebe, ktorý sa uskutoční 21. mája (14.15 h) a zápasy (doma-vonku) sa odohrajú 15. a 24. septembra. Šampionát je na programe od 20. januára do 7. februára 2026.Slováci si utorkovou výhrou zabezpečili druhé miesto v skupine o tri body pred tretím Moldavskom. Priamy postup na šampionát si vybojovalo Poľsko, ktoré malo isté prvé miesto už pred duelom v Bratislave.Zverenci trénera Mariána Berkyho potrebovali v utorok bodovať, keďže Moldavci v dopoludňajšom stretnutí vyhrali v Turecku 5:1 a pri rovnosti bodov mali lepšie vzájomné zápasy. V úvodnej štvorminútovke mali mierny tlak hostia, ale nedokázali ho využiť. Potom mal dobrú šancu kapitán SR Drahovský, ktorý tesne minul. Na druhej strane trafil Kaniewski do žrde. Poliaci mohli ísť do vedenia v druhej desaťminútovke, no oba brejky Skiepka zneškodnil brankár Mičuda. Minútu pred koncom kryl aj strelu Leszczak a tak sa išlo na prestávku za bezgólového stavu.Úvod druhého polčasu sa niesol v znamení množstva nepresností a minima šancí. V 26. minúte si naviedol Drahovský loptu od ľavej čiary na stred, no jeho strelu vyrazil pohotovo brankár Kaluža. Ten sa zaskvel aj o tri minúty neskôr pri štipľavom pokuse Martona, po ktorom dobiedzal Vaktor a takmer sa strhla šarvátka. Emócie sa vyostrili a v krátkom priebehu prišli ďalšie ostré zákroky a žlté karty. Skóre sa nezmenilo ani v 33. min pri veľkej šanci Kaniewského, ktorého delovku z ľavej strany vyškriabal Mičuda nad brvno. Rovnaká situácia sa zopakovala aj o minútu po rohu a znovu uspel slovenský brankár. Boli to dve nesmierne cenné zákroky, keďže hneď z následného útoku prepálil Kalužu Zaťovič - 1:0. Poliaci hrali v závere bez brankára, trafil brvno, no vyrovnať sa im už nepodarilo a zaznamenali prvú prehru v skupine. V poslednej minúte dostal druhú žltú a červenú kartu Drahovský.