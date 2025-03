Slovenskí futsalisti zvíťazili v Turecku 8:4

hlavné kolo kvalifikácie ME 2026 - 3. skupina:



Turecko - SLOVENSKO 4:8 (4:4)



Góly: 5. Zaťovič (vl.), 13. Bilim, 15. Ozkul, 16. Zaťovič (vl.) - 8. a 18. Belaník, 11. a 25. Drahovský, 19., 28. a 28. Bačo, 40. Marton

tabuľka:



1. Poľsko 3 3 0 0 13:3 9



2. SLOVENSKO 4 3 0 1 19:14 9



3. Moldavsko 3 1 0 2 7:9 3



4. Turecko 4 0 0 4 10:23 0







ďalší program Slovenska v 3. skupine kvalifikácie ME 2026:



10. apríla:



Moldavsko - SLOVENSKO /Ciorescu/



15. apríla:



SLOVENSKO - Poľsko /Bratislava/

Erzincan 12. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo futsale zvíťazili v stredajšom stretnutí 3. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2026 na pôde Turecka 8:4. Po štyroch stretnutiach tak majú na konte tri víťazstvá a jednu prehru.Miestenku na kontinentálny šampionát si vybojuje priamo desať víťazov kvalifikačných skupín. Osmička najlepších z druhých miest postúpi do nadstavbovej fázy play off, v ktorej bude bojovať o ďalšie štyri miestenky. Šestnástku účastníkov záverečného turnaja doplnia usporiadateľské krajiny Lotyšsko a Litva, šampionát sa odohrá od 18. januára do 8. februára 2026 v Rige a Kaunase.Richard Bačo, asistent trénera:Sebastián Bačo, strelec hetriku:Marek Kušnír, brankár: