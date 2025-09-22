< sekcia Šport
Slováci chcú v odvete zmazať trojgólové manko, Drahovský: Dá sa to
Drahovský chýbal slovenskému tímu v úvodnom stretnutí play off v Tbilisi pre trest za karty.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia má pred odvetou play off ME 2026 proti Gruzínsku náročnú pozíciu. V utorok v bratislavskej Gopass Arene sa pokúsi zmazať trojgólové manko. Už aj s lídrom tímu Tomášom Drahovským, ktorý verí, že s podporou domáceho publika je obrat možný. Tréner Marián Berky nabáda k rozumnému a aktívnemu výkonu.
Drahovský chýbal slovenskému tímu v úvodnom stretnutí play off v Tbilisi pre trest za karty. V utorok bude chcieť doviesť národné mužstvo k obratu a postupu na európsky šampionát. „Do prvého zápasu sme išli trochu ustráchane a verili sme tomu, že tam stačí len uhrať nejaký výsledok, aby sme to doma potom mohli otočiť. Stále je to otvorené. Nebude to vôbec jednoduché, lebo je to o tri góly, ale myslím si, že reálne ešte stále máme tú kvalitu na to, aby sme ten zápas mohli zvládnuť tak, ako ho Gruzínci zvládli doma. Bude to náročné, ale dá sa to zvládnuť,“ povedal Drahovský odhodlane na pondelňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.
Dvojnásobný najlepší strelec španielskej najvyššej súťaže, ktorá je považovaná za najlepšiu ligu sveta, v lete prestúpil do talianskej Catanie. Slováci sa pokúsia o malý futsalový zázrak a práve Drahovský má na palubovku priniesť rozdiel oproti úvodnému stretnutiu. „Rozdiel troch gólov vo futsale nie je taký veľký, ako vo futbale, kde by to bolo možno už veľmi ťažko dosiahnuteľné. Vo futsale je to iné, góly môžu padať v rozmedzí minúty. Ľudia by mali prísť len skrz toho, že by nám mali chcieť pomôcť. Je to baráž, sme Slováci a mali by sme priať našej krajine, je jedno v akom športe. Už len preto prísť do haly a samozrejme nám pomôcť, lebo to bude o prvom góle. Ak ho strelíme, a ešte k tomu skôr, tak zápas bude mať úplne iný priebeh. A potom by si to aj tí diváci užili. V zápase s Poľskom nepadalo až tak veľa gólov, ale ľudia nám fandili a ten výsledok, ktorý sme potrebovali, sme aj vďaka nim dosiahli,“ povedal Drahovský slovenského národného tímu smerom k divákom.
Najlepší hráč slovenského výberu sa musí vyrovnať s tlakom a očakávaniami. Práve jeho prítomnosť dáva futsalovej verejnosti nádej na postupový obrat. „Je to pravda, je to náročnejšie, keďže som nehral prvý zápas a už bolo viac takých zápasov, kde sa na mňa tím dosť spoliehal. Bude to dosť stáť na mne, ale za tie roky som si zvykol na tú úlohu. Je to síce oveľa väčší tlak na mňa, ale ja som tomu tímu vždy chcel pomôcť a v utorok urobím všetko pre to, aby táto baráž bola úspešná, lebo nevieme, kedy bude tá ďalšia možnosť. Možno už ani ja nebudem mať tak veľa možností, aby som postúpil na takýto veľký turnaj,“ reagovala 32-ročná opora reprezentácie.
Pri štvrtkovej prehre 1:4 strelil jediný gól Slovákov Sebastián Bačo. Znížil na 1:2, no potom strelili Gruzínci dva „zlepené“ góly. „Chceli sme si priniesť čo najlepší výsledok, čo sa nám nepodarilo. Herne sme neboli až tak aktívni. Berieme to tak, že sme prežili klinickú smrť a chceme sa z toho dostať. Keď príde Tomáš, tak je to kvalita do ofenzívy. On prináša ľahkosť, aktivitu a skúsenosti zo všetkých tých ťažkých zápasov, ktoré má za sebou v španielskej lige. Takisto v reprezentácii veľakrát potiahol mužstvo, takže percentuálne je on možno 60 až 70 percent mužstva v rámci ofenzívy. Ideme do odvety s tým, že v športe je všetko možné. Musíme byť rozumní, ale aktívni a pokúsiť sa o ten zázrak,“ vyjadril sa tréner slovenskej futsalovej reprezentácie Marián Berky.
Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Arene. „Emócie tam musia byť a myslím si, že doma nás fanúšikovia potiahnu. Verím tomu, že sa naplní hala a ľudia nás potiahnu do takých výkonov, aby sme boli dominantní v zápase,“ dodal Berky. Zároveň informoval, že Matúš Ševčík sa zdravotne dáva dokopy a mal by byť pripravený zasiahnuť do zápasu. Možno posledný zápas v reprezentácii čaká 37-ročného Petra Kozára, ktorý je už druhým rokom hlavným trénerom v českom tíme Interobal Plzeň a príležitostne hráva slovenskú najvyššiu súťaž za Podpor Pohyb Košice. Do národného tímu sa vrátil, aby pomohol líderskými schopnosťami a skúsenosťami v dvojzápase s Gruzínskom. Drahovský takisto prezradil, že Kozárovi pravdepodobne prenechá kapitánsku pásku.
Slováci si vybojovali účasť v play off po tom, ako obsadili druhú priečku v 3. kvalifikačnej skupine s trojbodovou stratou na prvé Poľsko. Gruzínci obsadili druhé miesto v 10. kvalifikačnej skupine pred Kosovom a Bulharskom, no nad ich sily bolo priamo postupujúce Francúzsko. Gruzínsku patrí v rebríčku UEFA 11. priečka, Slováci sú o 9 miest nižšie. Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane. Slováci na ME štartovali raz, v roku 2022 sa prebojovali do štvrťfinále.
Drahovský chýbal slovenskému tímu v úvodnom stretnutí play off v Tbilisi pre trest za karty. V utorok bude chcieť doviesť národné mužstvo k obratu a postupu na európsky šampionát. „Do prvého zápasu sme išli trochu ustráchane a verili sme tomu, že tam stačí len uhrať nejaký výsledok, aby sme to doma potom mohli otočiť. Stále je to otvorené. Nebude to vôbec jednoduché, lebo je to o tri góly, ale myslím si, že reálne ešte stále máme tú kvalitu na to, aby sme ten zápas mohli zvládnuť tak, ako ho Gruzínci zvládli doma. Bude to náročné, ale dá sa to zvládnuť,“ povedal Drahovský odhodlane na pondelňajšej predzápasovej tlačovej konferencii.
Dvojnásobný najlepší strelec španielskej najvyššej súťaže, ktorá je považovaná za najlepšiu ligu sveta, v lete prestúpil do talianskej Catanie. Slováci sa pokúsia o malý futsalový zázrak a práve Drahovský má na palubovku priniesť rozdiel oproti úvodnému stretnutiu. „Rozdiel troch gólov vo futsale nie je taký veľký, ako vo futbale, kde by to bolo možno už veľmi ťažko dosiahnuteľné. Vo futsale je to iné, góly môžu padať v rozmedzí minúty. Ľudia by mali prísť len skrz toho, že by nám mali chcieť pomôcť. Je to baráž, sme Slováci a mali by sme priať našej krajine, je jedno v akom športe. Už len preto prísť do haly a samozrejme nám pomôcť, lebo to bude o prvom góle. Ak ho strelíme, a ešte k tomu skôr, tak zápas bude mať úplne iný priebeh. A potom by si to aj tí diváci užili. V zápase s Poľskom nepadalo až tak veľa gólov, ale ľudia nám fandili a ten výsledok, ktorý sme potrebovali, sme aj vďaka nim dosiahli,“ povedal Drahovský slovenského národného tímu smerom k divákom.
Najlepší hráč slovenského výberu sa musí vyrovnať s tlakom a očakávaniami. Práve jeho prítomnosť dáva futsalovej verejnosti nádej na postupový obrat. „Je to pravda, je to náročnejšie, keďže som nehral prvý zápas a už bolo viac takých zápasov, kde sa na mňa tím dosť spoliehal. Bude to dosť stáť na mne, ale za tie roky som si zvykol na tú úlohu. Je to síce oveľa väčší tlak na mňa, ale ja som tomu tímu vždy chcel pomôcť a v utorok urobím všetko pre to, aby táto baráž bola úspešná, lebo nevieme, kedy bude tá ďalšia možnosť. Možno už ani ja nebudem mať tak veľa možností, aby som postúpil na takýto veľký turnaj,“ reagovala 32-ročná opora reprezentácie.
Pri štvrtkovej prehre 1:4 strelil jediný gól Slovákov Sebastián Bačo. Znížil na 1:2, no potom strelili Gruzínci dva „zlepené“ góly. „Chceli sme si priniesť čo najlepší výsledok, čo sa nám nepodarilo. Herne sme neboli až tak aktívni. Berieme to tak, že sme prežili klinickú smrť a chceme sa z toho dostať. Keď príde Tomáš, tak je to kvalita do ofenzívy. On prináša ľahkosť, aktivitu a skúsenosti zo všetkých tých ťažkých zápasov, ktoré má za sebou v španielskej lige. Takisto v reprezentácii veľakrát potiahol mužstvo, takže percentuálne je on možno 60 až 70 percent mužstva v rámci ofenzívy. Ideme do odvety s tým, že v športe je všetko možné. Musíme byť rozumní, ale aktívni a pokúsiť sa o ten zázrak,“ vyjadril sa tréner slovenskej futsalovej reprezentácie Marián Berky.
Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Arene. „Emócie tam musia byť a myslím si, že doma nás fanúšikovia potiahnu. Verím tomu, že sa naplní hala a ľudia nás potiahnu do takých výkonov, aby sme boli dominantní v zápase,“ dodal Berky. Zároveň informoval, že Matúš Ševčík sa zdravotne dáva dokopy a mal by byť pripravený zasiahnuť do zápasu. Možno posledný zápas v reprezentácii čaká 37-ročného Petra Kozára, ktorý je už druhým rokom hlavným trénerom v českom tíme Interobal Plzeň a príležitostne hráva slovenskú najvyššiu súťaž za Podpor Pohyb Košice. Do národného tímu sa vrátil, aby pomohol líderskými schopnosťami a skúsenosťami v dvojzápase s Gruzínskom. Drahovský takisto prezradil, že Kozárovi pravdepodobne prenechá kapitánsku pásku.
Slováci si vybojovali účasť v play off po tom, ako obsadili druhú priečku v 3. kvalifikačnej skupine s trojbodovou stratou na prvé Poľsko. Gruzínci obsadili druhé miesto v 10. kvalifikačnej skupine pred Kosovom a Bulharskom, no nad ich sily bolo priamo postupujúce Francúzsko. Gruzínsku patrí v rebríčku UEFA 11. priečka, Slováci sú o 9 miest nižšie. Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane. Slováci na ME štartovali raz, v roku 2022 sa prebojovali do štvrťfinále.
Dvojice v play off ME 2026 vo futsale:
Gruzínsko - Slovensko /prvý zápas 4:1/
Taliansko - Kazachstan /prvý zápas 2:1/
Maďarsko - Rumunsko /prvý zápas 3:2/
Belgicko - Bosna a Hercegovina /prvý zápas 7:2/
Gruzínsko - Slovensko /prvý zápas 4:1/
Taliansko - Kazachstan /prvý zápas 2:1/
Maďarsko - Rumunsko /prvý zápas 3:2/
Belgicko - Bosna a Hercegovina /prvý zápas 7:2/