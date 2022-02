Slovenskí futsalisti sa lúčia so šampionátom, Španielom podľahli 1:5

ME v Holandsku

štvrťfinále



Španielsko - Slovensko 5:1 (3:0)



Góly: 2. a 24. Mellado, 16. a 35. Raul Campos, 10. Lozano - 34. Serbin. ŽK: Adolfo, Ortiz - Ševčík, ČK: 24. Směřička (SR). Rozhodovali: Manzione - Peronová (obaja Tal.), Kadykov (Rus.)



Španielsko: Didac Plana (Jesus Herrero) - Ortiz, Raul Gomez, Lozano, Mellado - Borja, Boyis, Adolfo, Cecilio, Chino, Raul Campos, Solano



SR: Karpiak (Oberman) - Rick, Kozár, Brunovský, Drahovský - Serbin, Ševčík, Směřička, Zdráhal, Doša, Zaťovič, Čeřovský, Ostrák

ďalší výsledok:



Rusko - Gruzínsko 3:1 (0:0)

Góly: 28. a 40. Čiškala, 23. Nijazov - 24. Petry Branco

Amsterdam 1. februára (TASR) - Slovenskí futsalisti nestačili v utorňajšom štvrťfinále ME v Holandsku na Španielsko, so šampionátom sa rozlúčili prehrou s veľkým favoritom 1:5.Slováci napriek vypadnutiu zanechali na turnaji v holandských mestách Amsterdam a Groningen dobrý dojem. V debute na veľkom turnaji dokázali postúpiť zo základnej C-skupiny na úkor Chorvátska, ktoré v rozhodujúcom vzájomnom súboji zdolali 5:3. Okrem toho prehrali s Ruskom 1:7 a vybojovali remízu s Poľskom 2:2. V konečnom poradí obsadia 8. priečku.Rusi v prvom utorňajšom štvrťfinále zdolali Gruzínsko 3:1. Obhajcovia bronzových medailí narazia v piatok v boji o postup do finále na Ukrajinu, ktorá prenikla do semifinále na úkor Kazachstanu po víťazstve 5:3. Španielov čaká v iberskom derby obhajca titulu Portugalsko. Šampionát vyvrcholí v nedeľu 6. februára.Proti sedemnásobným majstrom Európy nemali zverenci Mariána Berkyho čo stratiť. Španieli od úvodu potvrdzovali svoju silu, v 2. minúte po nacvičenom signáli otvoril skóre Mellado, no koncepcia slovenského tímu sa nezrútila. Slováci sa dokonca dostali aj k ofenzívnym zábleskom na polovici súpera, no v prvom rade sa snažili zodpovedne brániť. Lenže Ševčík v 10. minúte neustrážil Lozana a ten poslal loptu do opačného rohu bránky - 2:0. Potom Slováci skúsili hru v power play, ale ich súper ešte do prestávky pridal tretí gól, keď sa po teči presadil Raul Campos.Do druhého polčasu vstúpili Slováci opäť hrou bez brankára s piatimi hráčmi v poli, no súpera týmto ťahom neprekvapili. V 24. minúte inkasoval červenú kartu Směřička, ktorý v snahe zabrániť gólu zahral úmyselne rukou. Ďalší zásah favorita prišiel okamžite v presilovke, Mellardo namieril presne do odkrytej bránky. Španieli na chvíľu poľavili, čestný úspech mohol v 33. minúte zaznamenať Rick, ale trafil iba ľavú žrď. O minútu neskôr sa to podarilo Serbinovi, ktorý usmernil strelu Zaťoviča do siete - 4:1. Zaslúžený triumf Španielska podčiarkol aj s prispením žrde Raul Campos, po Mellardovi druhý dvojgólový strelec večera.