Futsalisti SR sa v C-skupine stretnú s Ruskom, Chorvátskom a Poľskom

Žreb ME 2022 vo futsale:



A-skupina (Amsterdam): Holandsko, víťaz baráže Bielorusko/Srbsko, Ukrajina, Portugalsko



B-skupina (Groningen): Kazachstan, Taliansko, Slovinsko, Fínsko



C-skupina (Amsterdam): Rusko, Poľsko, Slovensko, Chorvátsko



D-skupina (Groningen): Gruzínsko, Španielsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina

Zeist 18. októbra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia sa na ME 2022 predstaví v C-skupine spolu s Ruskom, Poľskom a Chorvátskom. Rozhodol o tom pondelkový žreb v holandskom Zeiste.Slovákov ťahali z najslabšieho štvrtého koša spoločne s Fínskom, Gruzínskom a Holandskom. S týmito tímami sa zverenci Mariána Berkyho nemohli v základnej skupine stretnúť. Šampionát sa uskutoční 19. januára až 6. februára v holandských mestách Amsterdam a Groningen.Slováci odohrajú všetky tri zápasy v základnej skupine v amsterdamskej aréne Ziggo Dome, ktorá má kapacitu 10.500 miest. Slovensko sa spolu s Bosnou a Hercegovinou, Fínskom a Gruzínskom predstaví na ME prvýkrát v histórii.Šestnásť tímov bolo do košov nasadených podľa umiestnenia v rebríčku. Žreb ich rozdelil do štyroch skupín po štyroch, pričom do štvrťfinále postúpia prví dvaja. Obhajca titulu je Portugalsko, ktoré prednedávnom triumfovalo aj na MS v Litve.Na základe rozhodnutia Európskej futbalovej únie (UEFA) nemohli byť v jednej skupine Rusko s Ukrajinou. Holandsko malo ako organizátor istú pozíciu A1. Šestnásteho účastníka spozná verejnosť až v novembri po baráži, v ktorej sa stretnú Srbsko s Bieloruskom.