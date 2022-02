Futsalisti Španielska v zápase o bronz zdolali Ukrajinu 4:1

ME vo futsale

Španielsko - Ukrajina 4:1 (2:1)



Góly: 11. Mellado, 18. Solano, 31. Boyis, 32. Adolfo - 17. Čerňavskij



Amsterdam 6. februára (TASR) - Španielska futsalová reprezentácia získala na ME v Holandsku bronzové medaily. V nedeľňajšom súboji o 3. miesto zvíťazili štvrťfináloví premožitelia slovenského tímu nad Ukrajinou 4:1.Pre Španielov je to už jedenásty cenný kov pri ich dvanástej účasti na ME. Rekordných sedemkrát to dotiahli až na vrchol, dvakrát boli strieborní a teraz si zopakovali bronzové umiestnenie zo šampionátu v 2014.Vo finále v Amsterdame nastúpili od 17.30 h obhajcovia titulu Portugalci proti Rusom. Slovenskí futsalisti pri ich premiére na veľkom turnaji obsadili 8. priečku.