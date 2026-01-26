Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španieli zvíťazili v C-skupine nad Bieloruskom 2:0

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bielorusko - Španielsko 0:2 (0:1)

Autor TASR
Ľubľana 26. januára (TASR) - Španielski futsalisti triumfovali aj vo svojom druhom zápase na ME v Lotyšsku, Litve a Slovinsku. V pondelkovom stretnutí C-skupiny zdolali v Ľubľane Bielorusov 2:0. Ich postup do štvrťfinále mohol spečatiť večerný duel medzi Slovinskom a Belgickom, ktorý mal úvodný výkop o 20.30 h. Španieli potrebovali, aby v ňom domáci hráči nezvíťazili.



ME vo futsale

C-skupina (Ľubľana/Slovin.):

Bielorusko - Španielsko 0:2 (0:1)
