Z A-skupiny idú do štvrťfinále Francúzsko a Chorváti
Gruzínsko - Francúzsko 1:3 (0:2)
Autor TASR
Riga/Kaunas 28. januára (TASR) - Francúzski a Chorvátski futsalisti si zaistili postup do štvrťfinále na ME v Litve a Lotyšsku. Prví menovaní zdolali Gruzíncov 3:1 a skončili na prvom mieste A-skupiny, Chorváti si poradili v priamom súboji o postup s domácimi Lotyšmi 4:1.
A-skupina
(Kaunas)
tabuľka:
1. Francúzsko 3 2 1 0 10:3 7*
2. Chorvátsko 3 1 2 0 8:5 5*
3. Lotyšsko 3 1 0 2 5:9 3
4. Gruzínsko 3 0 1 2 3:9 1
*postup do štvrťfinále
