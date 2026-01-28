Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
Z A-skupiny idú do štvrťfinále Francúzsko a Chorváti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Gruzínsko - Francúzsko 1:3 (0:2)

Autor TASR
Riga/Kaunas 28. januára (TASR) - Francúzski a Chorvátski futsalisti si zaistili postup do štvrťfinále na ME v Litve a Lotyšsku. Prví menovaní zdolali Gruzíncov 3:1 a skončili na prvom mieste A-skupiny, Chorváti si poradili v priamom súboji o postup s domácimi Lotyšmi 4:1.



A-skupina

(Kaunas)

Gruzínsko - Francúzsko 1:3 (0:2)



(Riga)

Lotyšsko - Chorvátsko 1:4 (1:1)



tabuľka:

1. Francúzsko 3 2 1 0 10:3 7*

2. Chorvátsko 3 1 2 0 8:5 5*

3. Lotyšsko 3 1 0 2 5:9 3

4. Gruzínsko 3 0 1 2 3:9 1



*postup do štvrťfinále

