Futsal: Na žrebe baráže je 8 uchádzačov o šampionát vrátane Slovenska

Nyon 20. júna (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia spozná súpera v baráži ME 2026 vo štvrtok 3. júla o 12.00 h, keď je na programe žreb vo švajčiarskom Nyone. O posledné štyri miesta na kontinentálnom šampionáte sa budú okrem Slovenska uchádzať Belgicko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Maďarsko, Taliansko, Kazachstan a Rumunsko. Barážové duely sú na programe od 15. do 24. septembra.



Doteraz si miesto na šampionáte, ktorý sa bude konať od 20. januára do 7. februára v Rige a Kaunase, zabezpečilo 12 tímov. K spoluorganizátorom Lotyšsku a Litve sa pridalo desať víťazov kvalifikačných skupín hlavného kola.