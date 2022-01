Futsal: Rusi pokorili aj Chorvátov a majú dve víťazstvá

Chorvátsko - Rusko 0:4 (0:3)



Góly: 3. a 26. Antoškin, 12. Paulinho, 20. Čiškala, ŽK: Jelovčič, Luketin (obaja Chor.), ČK: 2. Matoševič (Chor.)



Amsterdam 25. januára (TASR) - Ruskí futsalisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy v Holandsku. Po vysokom triumfe nad Slovenskom 7:1 zdolali v utorok v C-skupine i Chorvátov 4:0 a sú prakticky vo štvrťfinále. V záverečnom súboji skupiny sa stretnú v sobotu 29. januára s Poľskom. To vo večernom zápase v amsterdamskej hale Ziggo Dome bude čeliť snahe Slovenska zapísať si premiérové víťazstvo na šampionáte.Favorit z Ruska rozhodol zápas už v prvom polčase. Najprv využil presilovku po červenej karte Matoševiča, ktorý škaredo fauloval Robinha. Ten to síce ešte skúsil, ale potom už do hry nemohol. Početnú výhodu využil v 3. minúte tvrdou bombou Antoškin, v 12. minúte ďalšiu tvrdú strelu zúročil Paulinho a tesne na konci polčasu sa krásnou technickou parádou presadil Čiškala. Rusi boli jasne lepší, Chorváti sa síce snažili, no nemali nárok. Inkasovali ešte od Antoškina, ktorý dal už piaty gól na turnaji a útočil na druhý hetrik za sebou, no v záverečných sekundách veľkú šancu nepremenil.