Futsal: Slovenky postúpili do hlavnej fázy kvalifikácie ME

B-skupina:



Moldavsko - Slovensko 2:4 (1:1)



Góly: 10. Ciobanuová, 40. Catarauová - 10. a 38. Kucharčíková, 30. Majtényiová, 40. Hanková

Gibraltár - Belgicko 4:6 (1:3)

1. Belgicko 3 2 1 0 19:6 7*



2. Slovensko 3 2 1 0 9:5 7**



3. Gibraltár 3 0 1 2 9:13 1



4. Moldavsko 3 0 1 2 6:19 1



*priamy postup do 2. fázy



**postup do 2. fázy z tabuľky druhých tímov

Gibraltár 14. mája (TASR) - Slovenské futsalistky postúpili do druhej fázy kvalifikácie ME 2023. V sobotnom záverečnom stretnutí turnaja predkvalifikačnej B-skupiny v Gibraltári zdolali Moldavsko 4:2 a o skóre obsadili druhú pozíciu za Belgickom. Do hlavného kola (18.-23. októbra 2022) sa dostali víťazi troch štvorčlenných skupín a dve najlepšie družstvá z tabuľky druhých tímov.