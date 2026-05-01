Futsal Team Levice podľahol Lučencu v druhom finále Extraligy
Autor TASR
Levice 1. mája (TASR) - Obhajca titulu FUTSAL Klub Lučenec zdolal v druhom finálovom zápase play off Extraligy Futsal Team Levice na jeho palubovke 3:0. V sérii hranej na tri víťazstvá sa tak ujal vedenia 2:0. Tretí duel je na programe v piatok 8. mája o 19.00 h v Lučenci.
finále play off extraligy vo futsale
druhý zápas /na 3 víťazstvá/
Futsal Team Levice - Futsal Klub Lučenec 0:3 (0:2)
Góly: 3. Greško, 10. Vuletič, 39. Faizi
/stav série: 0:2/
ďalší program finále:
3. zápas: 8. mája o 19.00 h v Lučenci
prípadný 4. zápas: 11. mája v Leviciach
prípadný 5. zápas: 15. mája v Lučenci
