Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 1. máj 2026
< sekcia Šport

Futsal Team Levice podľahol Lučencu v druhom finále Extraligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Levice 1. mája (TASR) - Obhajca titulu FUTSAL Klub Lučenec zdolal v druhom finálovom zápase play off Extraligy Futsal Team Levice na jeho palubovke 3:0. V sérii hranej na tri víťazstvá sa tak ujal vedenia 2:0. Tretí duel je na programe v piatok 8. mája o 19.00 h v Lučenci.



finále play off extraligy vo futsale

druhý zápas /na 3 víťazstvá/

Futsal Team Levice - Futsal Klub Lučenec 0:3 (0:2)

Góly: 3. Greško, 10. Vuletič, 39. Faizi

/stav série: 0:2/



ďalší program finále:

3. zápas: 8. mája o 19.00 h v Lučenci

prípadný 4. zápas: 11. mája v Leviciach

prípadný 5. zápas: 15. mája v Lučenci

