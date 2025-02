Futsal: V nominácii na dvojzápas s Tureckom traja brankári a 14 hráčov

nominácia:



brankári: Erik Bielik (Levice), Marek Kušnír (Lučenec), Marek Karpiak (Gasifred Atletico)



hráči: Sebastián Bačo (Aurelia Boso), Marek Belaník, Róbert Greško, Matúš Ševčík (všetci Lučenec), Matúš Bielik, Tomáš Bielik (Levice), Martin Doša (Bielsko-Biala), Tomáš Drahovský (Inter Movistar), Miroslav Ivan (Podpor Pohyb Košice), Filip Marton, Kristián Medoň, Filip Vaktor (Widzew Lodž), Dominik Ostrák (We-Met Futsal), Patrik Zaťovič (Hellas Brno)





realizačný tím:



manažér: Marek Kováčik



tréner: Marián Berky



asistent: Richard bačo



tréner brankárov: Milan Herko



technický vedúci tímu: Vladimír Ambrozek



mentálny tréner: Lukáš Štecák



média manažér: Simon Barth



fyzioterapeuti: Peter Krak, Oliver Miklovič



doktor: Adam Györi

Bratislava 17. februára (TASR) - Tréneri slovenskej futsalovej reprezentácie Marián Berky a Richard Bačo nominovali na kvalifikačný dvojzápas proti Turecku troch brankárov a štrnásť hráčov.Slováci vstúpili do kvalifikácie o postup na ME 2026, ktoré budú hostiť Lotyšsko a Litva, víťazstvom 3:2 nad Moldavskom v lučeneckej ARENE ešte v decembri 2024. Februárové vystúpenie proti Poľsku im nevyšlo podľa predstáv, keď v Aréne Gorzów podľahli favoritovi vysoko 1:6.Nasleduje dvojzápas proti Turecku, ktorému po dvoch prehrách patrí v tabuľke tretej skupiny posledné štvrté miesto so skóre 4:8 a nula bodmi na konte. Zverenci trénera Murata Kaya prehrali na úvod kvalifikácie na domácej palubovke v Erzurume s Poľskom 1:4, keď ich jediný gól strelil Ramazan Bildirici. V druhom dueli siahali na body proti Moldavsku v Ciorescu, prehrali však o jediný gól 3:4, strelcami gólov boli Mücahid Ceylan, Kamil Can Akparlak a Melih Özkul.Slováci sa stretnú 3. marca v Leviciach, kde ich čaká tréningový kemp a 7. marca o 18.00 h odohrajú prvý z dvoch zápasov. Odveta je na programe 12. marca o 16.00 h miestneho času (14.00 SEČ) v Yasar Erkan Sports Hall v Erzincane. Informovala o tom webstránka futsalslovakia.sk.