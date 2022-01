Futsalista:Brunovský si užíva vrchol kariéry; Nič podobné si nepamätám

Groningen 30. januára (TASR) - Obetavosť, útočná efektivita aj disciplinovaný a organizovaný defenzívny výkon mimoriadne zdobili slovenských futsalistov v sobotnom zápase EURO 2022 v Holandsku. Nováčik na turnaji v ňom zdolal favorizované Chorvátsko 5:3, získal prvé víťazstvo na ME a mohol sa tešiť z prvého postupu medzi elitnú osmičku starého kontinentu.



Mužstvo hlavného trénera Mariána Berkyho súpera prevýšilo v agresivite, bojovnosti aj taktike. Vypracovalo si 4-gólový náskok po dvoch presných zásahoch Martina Směřičku a Tomáša Drahovského, gól dňa podľa UEFA exkluzívnym volejom strelil kapitán Peter Kozár. Slováci gólovo udreli na konci prvého polčasu, resp. začiatku druhého dejstva, išli za potrebným víťazstvom na maxime fyzických síl a nervózni Chorváti sa pred nimi museli skloniť.



Tridsaťdvaročný obranca majstrovského Lučenca Anton Brunovský má toho za sebou v kariére veľa. V novembri 2008 debutoval v reprezentačnom "áčku" práve v Holandsku v prípravnom zápase. S legendárnym Slov-maticom FOFO Bratislava nazbieral množstvo majstrovských titulov a v novembri 2015 nechýbal pri pamätnom triumfe v Lige majstrov na ZŠ Ondreja Nepelu proti Benfice Lisabon. Postup do štvrťfinále EURO však označil za vrchol kariéry. "Pre mňa je to najväčší úspech v kariére. Ja som tu v Holandsku reprezentačnú kariéru pri áčku začal a pravdepodobne ju tu aj skončím, takže si to užívam, ako sa len dá. Myslím si, že to bol brutálny tímový výkon. Popravde, neviem, či som už niekedy zažil niečo takéto, ani na klubovej úrovni. Dovolím si tvrdiť, že to bolo naše zaslúžené víťazstvo. Počas zápasu žila celá lavička s mužstvom, po zápase sme si to užili, bolo to niečo geniálne," radoval sa "Bruno".



Slovákov ako druhý tím C-skupiny v boji o semifinále čaká najväčší favorit na titul zo Španielska (utorok 1. februára, Amsterdam, 20.00 h). Obhajca striebra z roku 2018 je sedemnásobný šampión starého kontinentu a na konte má dva tituly majstra sveta. Spolu s Portugalskom a Ruskom patrí k najlepším tímom nielen Európy, ale aj sveta. Španieli bez problémov vyhrali D-skupinu. Bosnu zdolali 5:1, zaváhali s Azerbajdžanom a remizovali s ním 2:2, resp. potom deklasovali gruzínskeho debutanta s ôsmimi naturalizovanými Brazílčanmi 8:0. Brunovský preto dobre vie, aké futsalové peklo Slovákov čaká. "Na Španielsko sa pripraviť je veľmi ťažké. Toto je jedno z najlepších mužstiev na svete. Recept je rovnaký, naša bojovnosť, musíme nechať na ihrisku celé srdce. Potom je šanca, že by sme ich mohli potrápiť. Španieli majú skvelé individuality, ktoré tvoria ešte lepší tím. Možno by na nich platilo, ak by sme ešte pritvrdili, aby im to až tak nechutilo. Určite bude kľúčom dobre brániť a najmä využiť naše šance, ktoré sa nám naskytnú," povedal bývalý hráč RCS Košice aj Sparty praha.



Veľké emócie si užívali slovenskí reprezentanti ako jeden muž. Potvrdil to aj Brunovského rovesník a klubový spoluhráč Peter Serbin. "Emócie boli silné. Všetci sme sa tešili. Sme radi, že sme to dokázali. Hrali sme veľmi dobre a bojovne. Chorváti možno boli trochu viac na lopte, ale my sme to uhrali dobrou defenzívou. A najmä tým, že sme hrali jeden za druhého a každý sa obetoval pre mužstvo. Išli sme za víťazstvom," vyjadril sa pivot MIMEL-u Lučenec a na margo utorkového súpera vo štvrťfinále dodal: "Mali by sme do toho ísť s tým, s čím aj do zápasu s Chorvátskom. Budeme chcieť vyhrať, hoci Španieli sú mimoriadne silní na lopte. Musíme ukázať opäť dobrú defenzívu a nebáť sa útočiť."