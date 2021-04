Futsalisti Azerbajdžanu zdolali Grécko

kvalifikácia ME 2022 vo futsale



3. skupina



Baku



Azerbajdžan - Grécko 4:0 (3:0)



Góly: 3. Fineo, 14. Gousis (vlastný), 16. Atajev, 25. Chovdarov







tabuľka:



1. Azerbajdžan 6 5 1 0 22:6 16*



2. SLOVENSKO 6 3 2 1 21:9 11*



3. Moldavsko 6 1 2 3 14:22 5



4. Grécko 6 0 1 5 4:24 1



* - postup na ME







zoznam istých účastníkov ME 2022:



Holandsko (organizátor), Chorvátsko, Rusko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Gruzínsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Poľsko, Ukrajina





Baku 14. apríla (TASR) - Futsalisti Azerbajdžanu zvíťazili v stredajšom záverečnom zápase 3. skupiny kvalifikácie ME 2022 v Baku nad Gréckom 4:0. Dali tak bodku za dianím v skupine, z ktorej si spolu s nimi zabezpečili historický postup na majstrovstvá Európy aj Slováci. Azerbajdžan sa stal so 16 bodmi jasným víťazom skupiny, Slováci s 11 bodmi prenikli na budúcoročný šampionát do Holandska z druhého miesta.V stredu vyvrcholila kvalifikácia záverečným súbojmi v skupinách. Česi prehrali v Poľsku 5:8 a na turnaj sa nekvalifikovali. Na ME postúpilo okrem ôsmich víťazov skupín aj šesť najlepších tímov z druhých miest. Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť.Medzi účastníkmi šampionátu sú tak okrem "oranjes" Chorvátsko, Rusko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Gruzínsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Poľsko a Ukrajina. Dva najhoršie tímy z druhých priečok - Bielorusko a Srbsko - odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021).