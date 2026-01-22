Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futsalisti ČR remizovali na úvod ME s domácou Litvou 3:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bod pre Čechov v úvodnom stretnutí B-skupiny zachránil v záverečnej 40. minúte vyrovnávajúcim gólom Francisco Mikuš.

Autor TASR
Kaunas 22. januára (TASR) - Českí futsalisti vstúpili do európskeho šampionátu remízou 3:3 s Litvou. Bod pre Čechov v úvodnom stretnutí B-skupiny zachránil v záverečnej 40. minúte vyrovnávajúcim gólom Francisco Mikuš. Česi sa v „béčku“ hranom v litovskom Kaunase stretnú aj s Ukrajinou a Arménskom.

Ukrajinci vykročili do turnaja prehrou s Arméncami. Bronzoví medailisti z MS 2024 podľahli svojmu súperovi 1:2.



ME vo futsale

B-skupina (Kaunas/Lit.)

Arménsko - Ukrajina 2:1 (0:0)

Litva - Česko 3:3 (3:2)
