< sekcia Šport
Futsalisti ČR remizovali na úvod ME s domácou Litvou 3:3
Bod pre Čechov v úvodnom stretnutí B-skupiny zachránil v záverečnej 40. minúte vyrovnávajúcim gólom Francisco Mikuš.
Autor TASR
Kaunas 22. januára (TASR) - Českí futsalisti vstúpili do európskeho šampionátu remízou 3:3 s Litvou. Bod pre Čechov v úvodnom stretnutí B-skupiny zachránil v záverečnej 40. minúte vyrovnávajúcim gólom Francisco Mikuš. Česi sa v „béčku“ hranom v litovskom Kaunase stretnú aj s Ukrajinou a Arménskom.
Ukrajinci vykročili do turnaja prehrou s Arméncami. Bronzoví medailisti z MS 2024 podľahli svojmu súperovi 1:2.
ME vo futsale
B-skupina (Kaunas/Lit.)
Arménsko - Ukrajina 2:1 (0:0)
Litva - Česko 3:3 (3:2)
