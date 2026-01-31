Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futsalisti Francúzska a Chorvátska postúpili do semifinále ME

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Štvrťfinále v nedeľu prinesie konfrontáciu Portugalska s Belgickom a súboj medzi Španielskom a Talianskom.

Autor TASR
Riga/Kaunas 31. januára (TASR) - Futsalisti Francúzska sa stali prvými semifinalistami majstrovstiev Európy. V sobotňajšom štvrťfinálovom súboji zdolali v lotyšskej Rige hráčov Ukrajiny 4:2 po predĺžení. Postup francúzskeho tímu zariadil hetrikom v predĺžení Souheil Mouhoudine. Medzi štyroch najlepších sa prebojovali aj Chorváti, ktorí v litovskom Kaunase zdolali Arménsko 3:0.

ME - štvrťfinále:

Arménsko - Chorvátsko 0:3 (0:3)

Francúzsko - Ukrajina 4:2 po predĺžení (0:0, 1:1)
