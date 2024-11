Futsalisti Lučenca prehrali v záverečnom súboji LM so Semejom 1:8

elitné kolo LM - D-skupina:



FC Semej - MIMEL Lučenec 8:1 (4:0)



Góly: 5., 10., 23. a 30. Dedezinho, 6. Ferrao, 9. Yesenamanov, 35. Karmenov, 38. Washington Luiz (vlastný) - 31. Romero



hlasy po zápase /zdroj: futsalslovakia.sk/:



Marián Berky, tréner Lučenca: "Mrzí nás výsledok aj celková hra, lebo dnes to bolo bez emócie. Najmä v prvom polčase sme nespravili ani faul, miesto toho, aby sme viacej bojovali a išli viac do tela. To sa nám vypomstilo, hneď z prvých šancí dali dva góly a už sme vedeli, že to bude veľmi ťažké. Ako sme bojovali s Palmou, dnes to bolo na bode mrazu. Chýbalo tam bojovné srdiečko."



Marek Kušnír, brankár Lučenca: "Bola to vysoká škola futsalu. Súper nám ukázal za desať minút, akú má kvalitu a aké máme nedostatky. Bojovali sme, chceli sme a nevzdávali sme sa. Je ťažké hrať proti takýmto súperom, nie každý deň sa nám podarí uhrať taký dobrý výsledok s Palmou a dnes nám to bohužiaľ nevyšlo, ale myslím si, že hanbu sme si nespravili. Myslím, že pre všetkých hráčov to tu bol zážitok asi na celý život. Až na pár výnimiek nikto z nás takto vysoko nebol."



ďalší výsledok:



Record Bielsko-Biala - Palma Mallorca 3:3 (1:2)



tabuľka:



1. Palma 3 2 1 0 11:5 7*



2. Semej 3 2 0 1 14:5 6



3. Record 3 1 1 1 6:9 4



4. LUČENEC 3 0 0 3 3:15 0



* - postup do Final Four

Palma de Mallorca 30. novembra (TASR) - Futsalisti MIMEL-u Lučenec prehrali aj vo svojom poslednom zápase elitného kola Ligy majstrov. V sobotnom dueli D-skupiny na Mallorke podľahli kazašskému FC Semej 1:8, jediný gól slovenského šampióna strelil v 31. minúte za stavu 0:6 Juan Jose Romero Molero.Lučenec stratil šancu na postup do Final Four už po štvrtkovej prehre s domácim Illes Balears Palma (1:4). Z každej zo štyroch skupín ide ďalej iba víťaz, pričom Lučenec mal pred posledným duelom medzi Record Bielsko-Biala a Palmou istotu posledného miesta. Španielsky tím obsadil po remíze 3:3 prvé miesto a tešil sa z postupu medzi najlepšiu štvoricu.MIMEL účinkoval medzi najlepšími 16-imi klubmi Európy prvýkrát v histórii. Postup si vybojoval víťazstvom na domácom turnaji hlavného kola, na záver ktorého zdolal šampióna Malty Luxol St. Andrews 3:2. Lučenec je druhý slovenský klub, ktorý sa prepracoval medzi šestnástku najlepších, pred ním to dokázal iba Slov-Matic FOFO Bratislava.