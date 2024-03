Futsalisti Lučenca sa stali víťazom Slovenského pohára

Slovenský pohár - finálový turnaj v Leviciach:



Finále:



MIMEL Lučenec - Podpor pohyb Košice 5:1 (1:0)



Góly: 11. Ostrák, 21. Juan, 35. a 39. Belaník, 36. Washington - 37. Pérez. R. M. Botka, M. Belavý, L. Angyal, 200 divákov



Lučenec: Kušnír, Olinha - Marík, Fehérvári, Ostrák, Varšo, Belaník, Leovski, Greško, Lacko, Rafael, Novenko, Juan, Washington



Košice: Oberman - Matúš Kuruc, Korček, Bačo, Ivan, Matis, Marton, Marek Kuruc, Palfi, Horník, Serbin, Terpaj, Pérez, Jimenez







Zápas o 3.miesto:



Futsal team Levice - Futsal Team Komárno 10:4 (6:0)



Góly: 3., 10., 17., 33. a 36. Rakica, 7. T. Bielik, 14. Fedyk, 19. Bačík, 29. Mikuláš, 40. Sz. Jakubík - 22. a 30. Hegedüs, 34. Horák, 40. Kalmár



Semifinále:



Futsal team Levice - MIMEL Lučenec 2:3 (2:1) Góly: 8. Fedyk, 9. Drozdov - 10. Greško, 25. Marík, 28. Leovski







Podpor Pohyb Košice - Futsal team Komárno 15:4 (7:0)



Góly: 2. Yosel, 3. Kalmár (vlastný), 5. a 27. Salas Jimenez, 6. a 22. Marton, 17., 19. a 37. Ivan, 18. Bačo, 26. Terpaj, 28. Korček, 31. Matis, 34. a 37. Palfi - 22. Hegedüs, 29. a 35. Simon, 37. Csicsó







Individuálne ocenenia Final Four Slovenský pohár:



Najlepší hráč turnaja: Juan Jose Romero Molero (MIMEL Lučenec)



Najlepší brankár: Lukáš Jurčina (Futsal Team Komárno)



Najlepší strelec: Viliam Rakica (Futsal team Levice) 5 gólov



Najlepší hráč 1.semifinále: Erik Bielik (Futsal team Levice)



Najlepší hráč 2.semifinále: Jean Carlo Salas Jimenez (Podpor Pohyb Košice)



Najlepší hráč zápasu o 3.miesto: Viliam Rakica (Futsal team Levice)



Najlepší hráč finále: Yosel Andrey León Pérez (Podpor Pohyb Košice)

Levice 10. marca (TASR) - Futsalisti MIMELu Lučenec sa stali víťazmi Slovenského pohára. V sobotnom rozhodujúcom zápase Final Four v Leviciach triumfovali nad tímom Podpor pohyb Košice 5:1. Na záverečnom turnaji sa stretlo kvarteto tímov, troch extraligistov doplnil Futsal Team Komárno.Zápas o tretie miesto mal rovnako hladký priebeh, Futsal team Levice zdolal Komárno 10:4. Lučenčania zaznamenali v tejto sezóne už tretí titul, okrem triumfu v Slovenskom pohári ovládli aj extraligové súťaže juniorov do 17 rokov a žiakov do 15 rokov. Informoval o tom Slovenský Futsal (SF).