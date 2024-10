Futsalisti Lučenca si zahrajú elitné kolo LM

MIMEL LUČENEC - Luxol St. Andrews 3:2 (2:2)



Góly: 2. Belaník, 7. Marcilio, 29. Greško - 9. Alves, 20. Vitinho

Georgians Tbilisi - Akaa Futsal 1:3 (0:1)

konečná tabuľka:



1. Lučenec 3 3 0 0 9:4 9*



2. St Andrews 3 2 0 1 8:5 6



3. Akaa 3 1 0 2 6:10 3



4. Georgians 3 0 0 3 2:6 0



*postup do elitného kola

Lučenec 24. októbra (TASR) - Futsalisti Mimelu Lučenec si zahrajú elitné kolo Ligy majstrov. V sobotňajšom priamom súboji o postup zdolali šampióna Malty Luxol St. Andrews 3:2 (2:2) a získali jedinú miestenku na domácom turnaji hlavného kola. Víťazný gól a jediný presný zásah druhého polčasu vsietil v 29. minúte Róbert Greško.Lučenec sa stal druhým slovenským klubom, ktorý sa prepracoval medzi šestnástku najlepších. Na domácom turnaji najprv v stredu zvíťazil nad fínskym majstrom Akaa Futsal 5:2 a následne aj vo štvrtok nad Georgians Tbilisi 1:0.Jediným slovenským tímom, ktorý si zahral medzi 16 najlepšími, bol doteraz Slov-Matic FOFO Bratislava. Prvýkrát sa mu to podarilo v sezóne 2007/08, keď v štvorčlennej skupine obsadil 3. miesto so ziskom jedného bodu. Následne si zahral v elitnom kole aj v ročníkoch 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, no vo všetkých prípadoch bez postupu do ďalšej fázy. Maximom bol v sezóne 2015/16 zisk štyroch bodov, ktoré však najúspešnejšiemu slovenskému tímu v histórii nestačili na postup.Elitné kolo je na programe 26. novembra - 1. decembra. Žreb tejto fázy sa uskutoční 31. októbra vo švajčiarskom Nyone.