Futsalisti Maroka a Iránu zvládli zápasy a postúpili do osemfinále

MS vo futsale



E-skupina:



Maroko - Panama 6:3 (3:1)







F-skupina:



Irán - Guatemala 9:4 (3:3)



Taškent 19. septembra (TASR) - Futsalisti Maroka si na MS v Uzbekistane pripísali druhý triumf za sebou a so šiestimi bodmi si v predstihu zabezpečili postup do osemfinále. Vo štvrtkovom stretnutí základnej E-skupiny potvrdili rolu favorita a nad Panamou zvíťazili 6:3. V F-skupine je naďalej stopercentný Irán, ktorý zdolal Guatemalu 9:4 a tiež sa kvalifikoval do vyraďovacej fázy šampionátu.