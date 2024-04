Futsalisti Pineroly a Levíc postúpili do semifinále

3. zápasy štvrťfinále play off Niké Futsal Extraligy:



FSC Prievidza - Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava 4:5 (2:2)



Góly: 7. Mičuda, 10. Da Cruz Pereira, 32. a 33. Longjie Xia - 6. Dos Santos Melo, 11. Antunes Da Silva, 23. a 30. Kyjovský, 36. Machado



/konečný stav série: 1:2, do semifinále postúpila Pinerola/







Futsal team Levice - MŠK Nové Zámky 6:1 (2:1)



Góly: 12. Gabaš, 18. Vlasovych, 27. a 32. Bačík, 39. Bielik E. - 14. Procháczka



/konečný stav série: 2:1, do semifinále postúpili Levice/

Bratislava 9. apríla (TASR) - Futsalisti Pineroly 1994 Futsal Academy Bratislava zvíťazili v treťom stretnutí štvrťfinále play off Niké Futsal Extraligy na palubovke FSC Prievidza 5:4 a celú sériu vyhrali 2:1 na zápasy. Do semifinále postúpil aj Futsal team Levice, ktorý doma zdolal MŠK Nové Zámky vysoko 6:1 a sériu vyhral taktiež 2:1.