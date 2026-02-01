< sekcia Šport
Futsalisti Portugalska deklasovali Belgicko a postúpilo do semifinále
Portugalsko sa v boji o finále stretne v stredu s Francúzskom.
Autor TASR
Ľubľana 1. februára (TASR) - Futsalisti Portugalska suverénne postúpili do semifinále majstrovstiev Európy. V nedeľňajšom štvrťfinálovom dueli v slovinskej Ľubľane deklasovali Belgicko 8:2. Hetrikom sa na víťazstve podieľal Pany Varela. Portugalsko sa v boji o finále stretne v stredu s Francúzskom.
ME vo futsale
štvrťfinále /Ľubľana/
Portugalsko - Belgicko 8:2 (3:1)
ďalší program
19.30 Španielsko - Taliansko
