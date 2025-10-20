< sekcia Šport
Futsalisti Prešova prehrali s Novými Zámkami 1:8
Autor TASR
Prešov 20. októbra (TASR) - Futsalisti Prešova prehrali v dohrávke 4. kola extraligy s Novými Zámkami vysoko 1:8.
Futsal Extraliga - dohrávka 4. kola:
FC Tatran Prešov futsal - MŠK Nové Zámky 1:8 (0:3)
Góly: 35. Ivanič - 19. a 23. Dibusz, 3. Procháczka, 17. Petík, 26. Da Costa Eneas, 30. Molda, 31. Jak. Komora, 36. Ján Komora
