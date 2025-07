Futsalisti SR nastúpia v baráži o postup na ME proti Gruzínsku

baráž o postup na futsalové ME 2026 v Lotyšsku, Litve a Slovinsku:



15. - 24. septembra 2025



Gruzínsko - SLOVENSKO



Taliansko - Kazachstan



Maďarsko - Rumunsko



Belgicko - Bosna a Hercegovina



Nyon 3. júla (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia sa stretne v baráži o postup na budúcoročný európsky šampionát s výberom Gruzínska. Slováci začnú dvojzápas play off na palubovke súpera. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone. Barážové duely sú na programe od 15. do 24. septembra.uviedol pre TASR hlavný tréner reprezentácie Marián Berky.V baráži nastúpi osem tímov, z ktorých štyri získajú posledné miestenky na EURO. Okrem víťaza konfrontácie medzi Slovenskom a Gruzínskom si zabezpečia postup úspešnejší z dvojíc Taliansko - Kazachstan, Maďarsko - Rumunsko a Belgicko - Bosna a Hercegovina.Slováci postúpili do baráže z 2. miesta v 3. skupine hlavného kola kvalifikácie. Gruzínci skončili druhí v 10. skupine v konkurencii Francúzska, Bulharska a Kosova. Na predošlých majstrovstvách Európy sa predstavili prvýkrát v histórii. Bol to pre nich prvý veľký turnaj, pričom si zahrali vo štvrťfinále.Doteraz si miesto na šampionáte zabezpečilo 12 tímov. Pôvodne mali organizovať turnaj Lotyšsko a Litva. V závere júna sa k ním pridal tretí hostiteľ - Slovinsko. Dôvodom pre toto rozhodnutie bola pripravenosť a dostupnosť dobre vybudovanej infraštruktúry Ľubľany – úspešné usporiadanie UEFA Futsal EURO 2018, ako aj plná podpora a spolupráca Slovinského futbalového zväzu. Informoval o tom oficiálny web futsalslovakia.sk.