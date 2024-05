Futsalisti SR o ME v 3. skupine s Poľskom, Moldavskom a Tureckom

žreb kvalifikácie ME 2026:



1. skupina: Ukrajina, Rumunsko, Nemecko, Cyprus



2. skupina: Fínsko, Taliansko, Bielorusko, Malta



3. skupina: Poľsko, SLOVENSKO, Moldavsko, Turecko



4. skupina: Slovinsko, Maďarsko, Čierna Hora, Nórsko



5. skupina: Chorvátsko, Azerbajdžan, Švédsko, Grécko



6. skupina: Kazachstan, Arménsko, Dánsko, Albánsko



7. skupina: Portugalsko, Holandsko, Severné Macedónsko, Andorra



8. skupina: Španielsko, Bosna a Hercegovina, Anglicko, Švajčiarsko



9. skupina: Srbsko, Česko, Belgicko, Rakúsko



10. skupina: Francúzsko, Gruzínsko, Kosovo, Bulharsko





Nyon 30. mája (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia sa ocitla v 3. skupine kvalifikácie ME 2026 spolu s Poľskom, Moldavskom a Tureckom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Nyone.Zverenci Mariána Berkyho figurovali v treťom koši a nemohli v skupine naraziť na Holandsko, Taliansko, Česko, Rumunsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Maďarsko, Arménsko a Bosnu a Hercegovinu. Tímy rozdelili do desiatich skupín po štyroch. Súperi sa medzi sebou stretnú systémom doma - vonku, pričom kvalifikácia sa začne 9. decembra tohto roka a potrvá do 16. apríla 2025. Na šampionát v Litve a Lotyšsku (18. januára - 8. februára 2026) sa priamo kvalifikujú desiati víťazi skupín, osem najlepších z druhých miest čaká baráž. Spoluorganizátori Lotyšsko a Litva postupujú priamo na šampionát. Dvojnásobným obhajcom titulu je Portugalsko.Slováci štartovali na veľkom turnaji len raz v histórii. Na ME 2022 postúpili zo skupinovej fázy do štvrťfinále, v ktorom bolo nad ich sily Španielsko.