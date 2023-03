Futsalisti SR po triumfe 4:0 v Lotyšsku postúpili do elitného kola

hlavné kolo kvalifikácie MS 2024 vo futsale



12. skupina



Jelgava



Lotyšsko - SLOVENSKO 0:4 (0:1)



Góly: 36. a 38. Doša, 7. Drahovský, 34. Zaťovič. ŽK: Tarakanovs, Ikstens - Drahovský, Doša, rozhodca: Matkovič (Švaj.)



zostava SR: Karpiak (Oberman) - Rick, Kozár, Doša, Drahovský - Greško, Ševčík, Směřička, Bačo, Ostrák, Kyjovský, Zaťovič, Vaktor







konečná tabuľka 12. skupiny:



1. SLOVENSKO 4 2 2 0 8:1 8*



2. Nemecko 4 1 2 1 5:7 5



3. Lotyšsko 4 1 0 3 6:11 3







* - postup do elitného kola

Jelgava 8. marca (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia zvíťazila v stredajšom zápase hlavného kola kvalifikácie MS 2024 na palubovke Lotyšska 4:0 a zaistila si prvé miesto v tabuľke 12. skupiny. Vďaka triumfu v Jelgave spečatili zverenci Mariána Berkyho priamy postup do elitného kola kvalifikácie.Spolu so Slovákmi si účasť v tejto fáze kvalifikácie vybojovali aj ďalší jedenásti víťazi skupín a štyria najlepší z druhých miest. Zostávajúcich osem tímov z 2. priečok čaká v apríli baráž o zvyšné štyri miestenky do elitného kola.Slováci na svetovom šampionáte nikdy neštartovali. Na veľkom turnaji sa predstavili premiérovo až vlani. Na ME v Holandsku postúpili do štvrťfinále, v ktorom nestačili na Španielov a obsadili konečnú 8. priečku.