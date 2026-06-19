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Futsalisti SR v hlavnom kole kvalifikácie proti Ukrajine a Estónsku
V hlavnom kole je 36 tímov rozdelených do 12 trojčlenných skupín.
Autor TASR
Nyon 19. júna (TASR) - Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v skupinovej fáze hlavného kola európskej kvalifikácie o postup na MS 2028 stretnú s Ukrajinou a Estónskom. Rozhodol o tom piatkový žreb v Nyone.
V hlavnom kole je 36 tímov rozdelených do 12 trojčlenných skupín. Zápasy sa budú hrať systémom doma a vonku. Zverenci trénera Richarda Bača vyzvú v deviatej skupine v boji o postup do elitného kola úradujúcich bronzových medailistov z MS Ukrajinu a úspešného kvalifikanta z predkola Estónsko. Hlavné kolo kvalifikácie sa uskutoční od októbra 2026 do marca 2027.
Dvanásť víťazov skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest postúpia do elitného kola. Zvyšných osem tímov z druhých miest sa kvalifikuje do play off hlavného kola.
Po skončení kvalifikácie v apríli 2028 bude známych sedem európskych účastníkov záverečného turnaja. Ak však bude za hostiteľa vybraná krajina z UEFA a získa automatickú účasť, kvalifikácia rozhodne len o šiestich miestach na záverečnom turnaji.
V hlavnom kole je 36 tímov rozdelených do 12 trojčlenných skupín. Zápasy sa budú hrať systémom doma a vonku. Zverenci trénera Richarda Bača vyzvú v deviatej skupine v boji o postup do elitného kola úradujúcich bronzových medailistov z MS Ukrajinu a úspešného kvalifikanta z predkola Estónsko. Hlavné kolo kvalifikácie sa uskutoční od októbra 2026 do marca 2027.
Dvanásť víťazov skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest postúpia do elitného kola. Zvyšných osem tímov z druhých miest sa kvalifikuje do play off hlavného kola.
Po skončení kvalifikácie v apríli 2028 bude známych sedem európskych účastníkov záverečného turnaja. Ak však bude za hostiteľa vybraná krajina z UEFA a získa automatickú účasť, kvalifikácia rozhodne len o šiestich miestach na záverečnom turnaji.
žreb hlavného kola európskej kvalifikácie MS 2028:
1. skupina: Arménsko, Maďarsko, Švédsko
2. skupina: Francúzsko, Moldavsko, Čierna Hora
3. skupina: Chorvátsko, Nemecko, Litva
4. skupina: Španielsko, Fínsko, Severné Macedónsko
5. skupina: Poľsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko
6. skupina: Kazachstan, Bielorusko, Albánsko
7. skupina: Portugalsko, Rumunsko, Dánsko
8. skupina: Holandsko, Srbsko, Andorra
9. skupina: Ukrajina, SLOVENSKO, Estónsko
10. skupina: Taliansko, Gruzínsko, Kosovo
11. skupina: Slovinsko, Belgicko, Nórsko
12. skupina: Česko, Azerbajdžan, Litva
Dôležité dátumy v európskej kvalifikácii o postup na MS:
zápasy v hlavnom kole: 12. – 21. októbra 2026, 2. - 11. novembra 2026, 6. - 9. decembra 2026, 22. februára - 3. marca 2027
žreb play off hlavného kola: 5. marca 2027
zápasy play off hlavného kola: 12. - 21. apríla 2027
žreb play off elitného kola: 20. mája 2027
zápasy v elitnom kole: 6. - 15. septembra 2027, 11. - 20. októbra 2027, 13. - 22. decembra 2027
žreb play off elitného kola: 20. januára 2028
zápasy play off elitného kola: 10. – 19. apríla 2028
1. skupina: Arménsko, Maďarsko, Švédsko
2. skupina: Francúzsko, Moldavsko, Čierna Hora
3. skupina: Chorvátsko, Nemecko, Litva
4. skupina: Španielsko, Fínsko, Severné Macedónsko
5. skupina: Poľsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko
6. skupina: Kazachstan, Bielorusko, Albánsko
7. skupina: Portugalsko, Rumunsko, Dánsko
8. skupina: Holandsko, Srbsko, Andorra
9. skupina: Ukrajina, SLOVENSKO, Estónsko
10. skupina: Taliansko, Gruzínsko, Kosovo
11. skupina: Slovinsko, Belgicko, Nórsko
12. skupina: Česko, Azerbajdžan, Litva
Dôležité dátumy v európskej kvalifikácii o postup na MS:
zápasy v hlavnom kole: 12. – 21. októbra 2026, 2. - 11. novembra 2026, 6. - 9. decembra 2026, 22. februára - 3. marca 2027
žreb play off hlavného kola: 5. marca 2027
zápasy play off hlavného kola: 12. - 21. apríla 2027
žreb play off elitného kola: 20. mája 2027
zápasy v elitnom kole: 6. - 15. septembra 2027, 11. - 20. októbra 2027, 13. - 22. decembra 2027
žreb play off elitného kola: 20. januára 2028
zápasy play off elitného kola: 10. – 19. apríla 2028