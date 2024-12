Futsalisti SR vstúpili do kvalifikácie víťazstvom nad Moldavskom

hlavné kolo kvalifikácie ME 2026



3. skupina:



SLOVENSKO - Moldavsko 3:2 (1:1)



Góly: 16. a 31. Drahovský, 32. Bačo - 20. Obada (z 10 m), 24. Gurgurov. Rozhodca: Ošomkov (Est.), ŽK: Doša, Drahovský, Medoň - Gurgurov.



zostava SR: Mičuda (Kušnír) - Bielik, Doša, Drahovský, Zaťovič, Belaník, Ivan, Směřička, Bačo, Ostrák, Greško, Medoň, Marton

Lučenec 18. decembra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia vstúpila úspešne do kvalifikácie ME 2026. Slováci v úvodnom stretnutí 3. skupiny potvrdili v Lučenci pozíciu favorita a zdolali Moldavsko 3:2. Kvalifikačný cyklus pokračuje v budúcom kalendárnom roku. Druhé kolo je na programe 4. februára 2025 na palubovke Poľska, v skupine bude súperom Slovákov aj Turecko.Duel sa nevyvíjal podľa predstáv domáceho tímu. Slováci po prvom dejstve hrali nerozhodne 1:1 a na začiatku druhej časti dokonca prehrávali o gól. Mužstvo trénera Mariána Berkyho však nepoľavovalo v ofenzívnej činnosti, na súperovu defenzívu vytváralo tlak a vývoj otočilo v priebehu 21 sekúnd. Vyrovnať sa podarilo kapitánovi Tomášovi Drahovskému, pre ktorého to bol druhý presný zásah v stretnutí. Víťazný gól strelil Sebastián Bačo.Desať víťazov kvalifikačných skupín si vybojuje priamy postup na EURO 2026, osmička najlepších tímov na druhých miestach postúpi do nadstavbovej fázy play off, kde bude bojovať o ďalšie štyri miestenky. Šestnástku účastníkov záverečného turnaja doplnia usporiadateľské krajiny Lotyšsko a Litva, šampionát sa odohrá od 18. januára do 8. februára 2026 v mestách Riga a Kaunas.