Futsalisti SR začínajú v decembri domácim zápasom s Moldavskom

Termíny 3. skupiny:



17. decembra 2024 Turecko - Poľsko



18. decembra 2024 Slovensko - Moldavsko



4. februára 2025 Poľsko - Slovensko



5. februára 2025 Moldavsko - Turecko



7. marca 2025 Moldavsko - Poľsko, Slovensko - Turecko



12. marca 2025 Turecko - Slovensko, Poľsko - Moldavsko



10. apríla 2025 Moldavsko - Slovensko, Poľsko - Turecko



15. apríla 2025 Turecko - Moldavsko, Slovensko - Poľsko (Gopass Aréna, Bratislava)

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia odštartuje zápolenia v 3. skupine hlavného kola kvalifikácie ME 2026 domácim zápasom s Moldavskom, ktorý je na programe 18. decembra tohto roka.Eliminačné boje budú pokračovať v ďalšom roku. Slováci ich ukončia 15. apríla, keď na domácej palubovke privítajú Poľsko. Štvrtým účastníkom skupiny je Turecko. "," informoval portál futsalslovakia.sk.Tímy sa medzi sebou stretnú systémom doma - vonku. Na šampionát v Litve a Lotyšsku (18. januára - 8. februára 2026) sa priamo kvalifikujú desiati víťazi skupín, osem najlepších z druhých miest čaká baráž. Spoluorganizátori Lotyšsko a Litva postupujú priamo na šampionát. Dvojnásobným obhajcom titulu je Portugalsko.Slováci štartovali na veľkom turnaji len raz v histórii. Na ME 2022 postúpili zo skupinovej fázy do štvrťfinále, v ktorom bolo nad ich sily favorizované Španielsko.