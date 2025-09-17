< sekcia Šport
Futsalisti v Gruzínsku s navrátilcom Kozárom, ale bez Drahovského
Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Aréne.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovenskú futsalovú reprezentáciu delí posledná prekážka od postupu na ME 2026. V dvojzápasovom play off si zmeria sily s Gruzínskom, na ktorého palubovke sa zverenci Mariána Berkyho predstavia vo štvrtok o 18.00 SELČ. Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Aréne.
Slováci si vybojovali účasť v play off po tom, ako obsadili druhú priečku v 3. kvalifikačnej skupine s trojbodovou stratou na prvé Poľsko. Za nimi skončili nepostupujúce výbery Moldavska a Turecka. Gruzínci obsadili druhé miesto v 10. kvalifikačnej skupine pred Kosovom a Bulharskom, no nad ich sily bolo priamo postupujúce Francúzsko. „Súboj o postup na budúcoročný šampionát je zaujímavý aj skutočnosťou, že Slovensko i Gruzínsko na EURO 2022 postúpili do štvrťfinále. V ňom Slováci podľahli 1:5 Španielsku, Gruzínci v súboji o semifinále prehrali s Ruskom 1:3,“ informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Tréner Berky nominoval na dvojzápas s Gruzínskom 16-členný káder. V Tbilisi sa však bude musieť zaobísť bez vykartovaného kapitána a lídra tímu Tomáša Drahovského, chýbať bude aj Kristián Medoň. Aj preto tréner už pred zrazom avizoval návrat mimoriadne skúseného Petra Kozára do reprezentácie. Tridsaťsedemročný Kozár je už druhým rokom hlavným trénerom v českom tíme Interobal Plzeň a príležitostne hráva slovenskú najvyššiu súťaž za Podpor Pohyb Košice.
Telefonát z národného tímu nečakal. „Bolo to pre mňa prekvapenie, keď ma oslovil trénerský štáb s výpomocou na barážové stretnutia proti Gruzínsku. Nechal som si čas na premyslenie a debatu s rodinou. Rozprával som sa aj s hráčmi, ako by zareagovali na môj návrat. Stretol som sa s pozitívnou odozvou a preto som sa rozhodol pomôcť tímu,“ uviedol Kozár pre web futsalslovakia.sk. V drese Slovenska nastúpil na rekordných 134 zápasov a strelil 23 gólov. Posledný duel za reprezentáciu odohral 20. decembra 2023. „Mojou úlohou bude do tímu priniesť pokoj, rozvahu a hlavne skúsenosti v defenzívnej aj ofenzívnej fáze hry. Tým, že bude chýbať Tomáš Drahovský, budem sa snažiť prebrať líderské schopnosti,“ uviedol svoje očakávania rodák z Košíc. Na barážové stretnutia sa poctivo pripravoval. „Viem, že môj výpadok hernej praxe je citeľný, ale po fyzickej a kondičnej stránke som sa tvrdo pripravoval a verím, že pred úvodným zápasom sa dostanem do optimálnej formy.“
Slovenskí futsalisti sú už v hlavnom meste Gruzínska, kde prileteli cez prestup v Istanbule. Po dlhej ceste ich v stredu večer čakal predzápasový tréning. „Už sa všetci nevieme dočkať. Tešíme sa a verím, že v Gruzínsku uhráme dobý výsledok a doma spoločne s veľkou kulisou oslávime náš postup,“ načrtol ambície Matúš Ševčík a dodal: „Sú hrateľný súper, keď k tomu pristúpime ako doma s Poľskom, a keď u nich uhráme aj bez Draha (pozn. Tomáša Drahovského) dobrý výsledok, tak verím, že doma už postúpime.“
Slováci sa s Gruzíncami naposledy stretli pred deviatimi rokmi, keď v Tbilisi v rámci prípravy najprv remizovali 1:1 a následne prehrali 2:3. Na tieto dve stretnutia si spomína pätica hráčov z aktuálneho kádra na čele s trénerom Berkym: „Je to veľmi ťažký súper, hrajú dominantný a agresívny futsal, rýchlostný, majú tam dobré typy hráčov. Verím našim hráčom, že to zvládneme a ideme tam s tým, že chceme byť my dominantní.“
Gruzínsku patrí v rebríčku UEFA 11. priečka, Slováci sú o 9 miest nižšie. Tréner Avtandil Asatiani sa posledné roky spoliehal najmä na naturalizovaných Brazílčanov, ktorí by však v baráži nemali nastúpiť. „Očakávam bojovný duel, kde bude prevažovať defenzíva a oba tímy budú čakať na chybu súpera. Môžu rozhodovať útočné štandardné situácie. Verím, že si do odvety prinesieme sľubný výsledok,“ dodal Kozár.
Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane.
Slováci si vybojovali účasť v play off po tom, ako obsadili druhú priečku v 3. kvalifikačnej skupine s trojbodovou stratou na prvé Poľsko. Za nimi skončili nepostupujúce výbery Moldavska a Turecka. Gruzínci obsadili druhé miesto v 10. kvalifikačnej skupine pred Kosovom a Bulharskom, no nad ich sily bolo priamo postupujúce Francúzsko. „Súboj o postup na budúcoročný šampionát je zaujímavý aj skutočnosťou, že Slovensko i Gruzínsko na EURO 2022 postúpili do štvrťfinále. V ňom Slováci podľahli 1:5 Španielsku, Gruzínci v súboji o semifinále prehrali s Ruskom 1:3,“ informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Tréner Berky nominoval na dvojzápas s Gruzínskom 16-členný káder. V Tbilisi sa však bude musieť zaobísť bez vykartovaného kapitána a lídra tímu Tomáša Drahovského, chýbať bude aj Kristián Medoň. Aj preto tréner už pred zrazom avizoval návrat mimoriadne skúseného Petra Kozára do reprezentácie. Tridsaťsedemročný Kozár je už druhým rokom hlavným trénerom v českom tíme Interobal Plzeň a príležitostne hráva slovenskú najvyššiu súťaž za Podpor Pohyb Košice.
Telefonát z národného tímu nečakal. „Bolo to pre mňa prekvapenie, keď ma oslovil trénerský štáb s výpomocou na barážové stretnutia proti Gruzínsku. Nechal som si čas na premyslenie a debatu s rodinou. Rozprával som sa aj s hráčmi, ako by zareagovali na môj návrat. Stretol som sa s pozitívnou odozvou a preto som sa rozhodol pomôcť tímu,“ uviedol Kozár pre web futsalslovakia.sk. V drese Slovenska nastúpil na rekordných 134 zápasov a strelil 23 gólov. Posledný duel za reprezentáciu odohral 20. decembra 2023. „Mojou úlohou bude do tímu priniesť pokoj, rozvahu a hlavne skúsenosti v defenzívnej aj ofenzívnej fáze hry. Tým, že bude chýbať Tomáš Drahovský, budem sa snažiť prebrať líderské schopnosti,“ uviedol svoje očakávania rodák z Košíc. Na barážové stretnutia sa poctivo pripravoval. „Viem, že môj výpadok hernej praxe je citeľný, ale po fyzickej a kondičnej stránke som sa tvrdo pripravoval a verím, že pred úvodným zápasom sa dostanem do optimálnej formy.“
Slovenskí futsalisti sú už v hlavnom meste Gruzínska, kde prileteli cez prestup v Istanbule. Po dlhej ceste ich v stredu večer čakal predzápasový tréning. „Už sa všetci nevieme dočkať. Tešíme sa a verím, že v Gruzínsku uhráme dobý výsledok a doma spoločne s veľkou kulisou oslávime náš postup,“ načrtol ambície Matúš Ševčík a dodal: „Sú hrateľný súper, keď k tomu pristúpime ako doma s Poľskom, a keď u nich uhráme aj bez Draha (pozn. Tomáša Drahovského) dobrý výsledok, tak verím, že doma už postúpime.“
Slováci sa s Gruzíncami naposledy stretli pred deviatimi rokmi, keď v Tbilisi v rámci prípravy najprv remizovali 1:1 a následne prehrali 2:3. Na tieto dve stretnutia si spomína pätica hráčov z aktuálneho kádra na čele s trénerom Berkym: „Je to veľmi ťažký súper, hrajú dominantný a agresívny futsal, rýchlostný, majú tam dobré typy hráčov. Verím našim hráčom, že to zvládneme a ideme tam s tým, že chceme byť my dominantní.“
Gruzínsku patrí v rebríčku UEFA 11. priečka, Slováci sú o 9 miest nižšie. Tréner Avtandil Asatiani sa posledné roky spoliehal najmä na naturalizovaných Brazílčanov, ktorí by však v baráži nemali nastúpiť. „Očakávam bojovný duel, kde bude prevažovať defenzíva a oba tímy budú čakať na chybu súpera. Môžu rozhodovať útočné štandardné situácie. Verím, že si do odvety prinesieme sľubný výsledok,“ dodal Kozár.
Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane.
Dvojice play off ME 2026 vo futsale:
Gruzínsko - Slovensko
Taliansko - Kazachstan
Maďarsko - Rumunsko
Belgicko - Bosna a Hercegovina
Gruzínsko - Slovensko
Taliansko - Kazachstan
Maďarsko - Rumunsko
Belgicko - Bosna a Hercegovina