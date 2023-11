Futsalistky podľahli Švédkam v 2. zápase, dostali štyri góly za minútu

prípravný zápas žien - utorok:



Švédsko - Slovensko 7:1 (4:0)



Góly: 14. Gravová, 15., 15. a 29. Lundströmová, 15. Glansová, 22. Stegiusová, 31. Lindqvistová - 24. Kucharčíková

Göteborg 15. novembra (TASR) - Slovenské futsalistky prehrali aj v druhom z dvojice prípravných stretnutí v Göteborgu s domácimi Švédkami. V pondelok im podľahli 5:8, v utorok jednoznačne 1:7. O osude duelu rozhodlo 57 sekúnd prvého polčasu, počas ktorých inkasovali až štyri góly. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenského futsalu."Opäť pred výbornou kulisou v krásnej futsalovej hale sme do druhého zápasu nastúpili s odhodlaním zvíťaziť. Hlavne prvých pätnásť minút sme pozorne bránili a vyrážali do brejkov. Následne sme v priebehu minúty inkasovali štyri rýchle góly a v podstate bolo rozhodnuté. Švédky nás predstihli v rýchlosti na lopte, pohybe na palubovke aj bojovnosti. Prehra je pre nás krutá, ale dievčatá musím pochváliť, že ani za nepriaznivého stavu nesklonili hlavy, makali až dokonca a podarilo sa nám skórovať. V zápase dostali šancu všetky hráčky z lavičky vrátane dvoch mladých brankárok a ukázali potenciál. Čaká nás ešte veľa práce, ale verím že máme na čom stavať. Dievčatám ďakujem za prístup a vzornú reprezentáciu Slovenska.""Do dnešného zápasu sme nastúpili s odhodlaním uspieť, prvých 15 minút sme hrali vyrovnaný zápas. Po prvom strelenom góle sme stratili koncentráciu a po našich chybách sme dostali tri rýchle góly. Cez polčasovú prestávku sme si povedali veci, ktorým sa musíme vyvarovať. Myslím si, že sme tam mali aj svetle momenty, ale na zvrat výsledku to nestačilo. Z toho zápasu si odnášame veľké ponaučenie. Veci, na ktorých musíme ďalej pracovať. Ideme spolu ďalej Slovensko!"