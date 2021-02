Futsalsti nezvládli dôležitý súboj o ME, s Moldavskom iba remizovali

Kvalifikácia ME 2022 vo futsale:



3. skupina, Poprad



SLOVENSKO - Moldavsko 4:4 (2:2)

Góly: 6. a 36. Ševčík, 5. Směřička, 39. Drahovský - 7. Burdujel, 13. Lascu, 26. Nicolaiciuc, 35. Negara. ŽK: Hudek, Směřička - Tacot, Lascu, rozhodovali: Boelen (Belg.) - Stauber (Rak.), Matula (SR)



zostava SR: Oberman (Herko, Karpiak) - Doša, Směřička, Kyjovský, Drahovský - Ševčík, Hudek, Vaktor, Belaník, Čeřovský, Hudaček



Atény



Grécko - Azerbajdžan 0:3 (0:2)

Góly: 2. Vassoura, 2. Eduardo, 26. Čovdarov



tabuľka 3. skupiny:



1. Azerbajdžan 2 2 0 0 7:1 6

2. Moldavsko 2 1 1 0 7:5 4

3. SLOVENSKO 2 0 1 1 5:8 1

4. Grécko 2 0 0 2 1:6 0

Poprad 2. februára (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia remizovala v utorkovom stretnutí kvalifikácie ME 2022 v Poprade s Moldavskom 4:4. Zásluhou Martina Směřičku a Matúša Ševčíka viedla už dvojgólovým rozdielom, súper otočil na 4:2, v závere domáci vybojovali aspoň bod.Po dvoch vystúpeniach v 3. skupine majú zverenci trénera Mariána Berkyho na konte jeden bod, minulý piatok prehrali na palubovke favorizovaného Azerbajdžanu 1:4. Ten je po triumfe 3:0 v Grécku so šiestimi bodmi líder skupiny. Moldavsko, ktoré má byť na základe papierových predpokladov najväčším rivalom Slovenska v boji o druhé miesto, získalo zatiaľ štyri body.Kvalifikácia pokračuje v marci, Slovákov čaká dvojzápas s Gréckom. Najskôr nastúpia štvrtého v Bratislave a o tri dni neskôr v Aténach. Ôsmeho apríla privítajú v Leviciach Azerbajdžan a boje v skupine uzavrú o päť dní neskôr v Moldavsku.Na finálový turnaj ME v holandských mestách Amsterdam a Groningen (9. januára - 6. februára 2022) postúpia ôsmi víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Dva najhoršie tímy z druhých priečok odohrajú baráž o zostávajúcu šestnástu miestenku (14.-17. novembra 2021). Holandsko ako organizátor šampionátu má istú účasť. Slovensko ešte na MS a ME neštartovalo., tréner SR /zdroj: RTVS/: "."