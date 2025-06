G. Martin sa podrobí operácii ruky, zlomil si ju v dueli so Slovenskom

Bratislava/Madrid 13. júna (TASR) - Španielsky futbalový obranca Gerard Martin sa na budúci týždeň podrobí operácii pravej ruky, ktorú si zlomil v zápase so Slovenskom (3:2) na ME hráčov do 21 rokov v Bratislave. V uplynulej sezóne nastúpil za FC Barcelona v 42 stretnutiach vo všetkých súťažiach a prispel k zisku ligového titulu, k triumfu v Španielskom pohári i Superpohári. V januári s klubom podpísal nový trojročný kontrakt, pripomenula agentúra DPA.