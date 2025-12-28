< sekcia Šport
Gabon prehral aj druhý zápas v F-skupine, Mozambiku podľahol 2:3
V nedeľnom stretnutí v Agadire podľahli Mozambiku 2:3 a v tabuľke F-skupiny im patrí posledné štvrté miesto.
Autor TASR
Agadir 28. decembra (TASR) - Futbalisti Gabonu prehrali aj svoj druhý zápas na Africkom pohári národov v Maroku. V nedeľnom stretnutí v Agadire podľahli Mozambiku 2:3 a v tabuľke F-skupiny im patrí posledné štvrté miesto.
Africký pohár národov
F-skupina:
Gabon - Mozambik 2:3 (1:2)
Góly: 45.+5 Aubameyang, 76. Moucketou-Moussounda - 37. Bangal, 42. Catamo (z 11 m), 52. Diogo Calila
