Nedela 28. december 2025
Gabon prehral aj druhý zápas v F-skupine, Mozambiku podľahol 2:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

V nedeľnom stretnutí v Agadire podľahli Mozambiku 2:3 a v tabuľke F-skupiny im patrí posledné štvrté miesto.

Autor TASR
Agadir 28. decembra (TASR) - Futbalisti Gabonu prehrali aj svoj druhý zápas na Africkom pohári národov v Maroku. V nedeľnom stretnutí v Agadire podľahli Mozambiku 2:3 a v tabuľke F-skupiny im patrí posledné štvrté miesto.



Africký pohár národov

F-skupina:

Gabon - Mozambik 2:3 (1:2)

Góly: 45.+5 Aubameyang, 76. Moucketou-Moussounda - 37. Bangal, 42. Catamo (z 11 m), 52. Diogo Calila
