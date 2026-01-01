Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
Gabonská vláda rozpustila realizačný tím a vylúčila Aubameyanga

Na snímke futbalista Barcelony Pierre-Emerick Aubameyang (s číslom 17) sa teší po strelení úvodného gólu svojho tímu počas priateľského charitatívneho zápasu FC Barcelona - Manchester City (3:3) v Barcelone 24. augusta 2022. FOTO TASR/AP Foto: TASR - AP

Aubameyang sa už po dvoch zápasoch po dohode so zväzom vrátil zranený do svojho francúzskeho klubu Olympique Marseille.

Autor TASR
Marrákeš 1. januára (TASR) – Gabonská vláda po vypadnutí futbalovej reprezentácie tejto stredoafrickej krajiny už v skupinovej fáze Afrického pohára národov (APN) dočasne suspendovala celý národný tím. Minister komunikácie Simlicee-Desire Mamboula oznámil, že vláda sa zároveň rozhodla rozpustiť realizačný tím a vylúčiť z mužstva hráčov Bruna Ecueleho Mangu a Pierra-Emericka Aubameyanga.

Podľa vyjadrenia vlády tím na turnaji v Maroku predviedol hanebný výkon, informovala agentúra DPA. Podľa správ prezident Brice Clotaire Oligui Nguema už pred týmto rozhodnutím varoval, že výkony reprezentácie poškodzujú národnú hrdosť krajiny. Gabon navyše nedávno nepostúpil na MS 2026. Na APN nezískali Gabončania ani jeden bod a po troch prehrách v troch zápasoch proti Mozambiku, Kamerunu a Pobrežiu Slonoviny skončili v skupine na poslednej priečke.

Aubameyang sa už po dvoch zápasoch po dohode so zväzom vrátil zranený do svojho francúzskeho klubu Olympique Marseille. Vo veku 36 rokov by to malo znamenať koniec jeho reprezentačnej kariéry.
