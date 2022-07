Londýn 4. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Gabriel Jesus prestúpil z Manchestru City do Arsenalu Londýn, s ktorým v pondelok podpísal päťročný kontrakt. Londýnsky klub zaplatil za útočníka viac ako 52 milióna eur.



Dvadsaťpäťročný Jesus, ktorý mal v City ešte rok platnú zmluvu, zaznamenal v uplynulej sezóne 13 gólov a 12 asistencií vo všetkých súťažiach. Do Manchestru prišiel v roku 2017 z brazílskeho Palmeirasu a počas piatich sezón na Etihad Stadium nastrieľal 95 gólov v 236 dueloch. S tímom získal štyri ligové tituly, jeden Anglický a tri Ligového poháre.



"Som nadšený. Klub odviedol ohromnú prácu a získal hráča takejto úrovne. Gabriela poznám osobne a všetci vieme, ako veľmi sa mu v Premier League darí," uviedol tréner "Gunners" Mikel Arteta. Jesus prišiel do Palmeiras v roku 2013 a už o dva roky nastupoval za A-tím. V sezóne 2015/16 sa stal najlepším hráčom brazílskej súťaže.



Pre Arsenal je to druhá výrazná letná posila po príchode stredopoliara Fabia Vieiru z FC Porto. "Kanonieri" lanária aj krídelníka Raphinhu z Leedsu United a radi by získali i argentínskeho obrancu Lisandra Martineza z Ajaxu Amsterdam.