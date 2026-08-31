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Gabriel Jesus priletel do Barcelony skompletizovať prestup z Arsenalu
Očakáva sa, že večer si osobne pozrie duel medzi Barcelonou a Rayom Vallecano a v utorok ho klub oficiálne predstaví ako novú posilu.
Autor TASR
Barcelona 31. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Gabriel Jesus v pondelok popoludní pricestoval do Barcelony, aby skompletizoval svoj prestup z Arsenalu. Dvadsaťdeväťročný útočník má čoskoro absolvovať lekárske vyšetrenie, pričom priamo na letisku El Prat vyhlásil, že je „veľmi šťastný“ z možnosti hrať za katalánsky veľkoklub.
Bližšie sa vyjadrovať nechcel, kým nepodpíše zmluvu s „blaugranas“. Očakáva sa, že večer si osobne pozrie duel medzi Barcelonou a Rayom Vallecano a v utorok ho klub oficiálne predstaví ako novú posilu. Arsenal zinkasuje za Gabriela Jesusa fixnú sumu 10 miliónov eur, pričom ďalšie štyri milióny môžu „kanonieri“ získať na rôznych bonusoch. Brazílčan má podpísať kontrakt na dve sezóny s opciou na ďalšiu. Informoval portál Marca.
Jesus posilní post deviatky, na ktorom sa Barcelona počas leta oslabila po odchode poľského kanoniera Roberta Lewandowského do MLS a prestupe čerstvého majstra sveta Ferrana Torresa do Paríža Saint-Germain.
Bližšie sa vyjadrovať nechcel, kým nepodpíše zmluvu s „blaugranas“. Očakáva sa, že večer si osobne pozrie duel medzi Barcelonou a Rayom Vallecano a v utorok ho klub oficiálne predstaví ako novú posilu. Arsenal zinkasuje za Gabriela Jesusa fixnú sumu 10 miliónov eur, pričom ďalšie štyri milióny môžu „kanonieri“ získať na rôznych bonusoch. Brazílčan má podpísať kontrakt na dve sezóny s opciou na ďalšiu. Informoval portál Marca.
Jesus posilní post deviatky, na ktorom sa Barcelona počas leta oslabila po odchode poľského kanoniera Roberta Lewandowského do MLS a prestupe čerstvého majstra sveta Ferrana Torresa do Paríža Saint-Germain.