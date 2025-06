Gabriel Magalhaes sa dohodol na dlhodobej spolupráci s Arsenalom

Londýn 6. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Gabriel Magalhaes podpísal novú dlhodobú zmluvu s Arsenalom. Doterajší kontrakt 27-ročného obrancu platil ešte dva roky.



Brazílsky reprezentant je kľúčový člen defenzívy tímu. V uplynulej sezóne odohral 42 zápasov, no jeho pôsobenie predčasne ukončilo zranenie zadného stehenného svalu. To utrpel pri víťazstve 2:1 nad Fulhamom 1. apríla. V dôsledku zranenia musel podstúpiť operáciu, no do novej sezóny by mal byť pripravený.



Arsenal na začiatku týždňa oznámil odchody stredopoliara Jorginha a obrancu Kierana Tierneho. Zmluva sa končí aj stredopoliarovi Thomasovi Parteymu, no rokovania o jej predĺžení stále prebiehajú. Správu priniesla agentúra DPA.