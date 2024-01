Gachulinec zamieril zo Slovana do Zvolena, opačným smerom ide Kubka

Bratislava/Zvolen 19. januára (TASR) - Kluby slovenskej hokejovej extraligy HC Slovan Bratislava a HKM Zvolen zrealizovali výmenu dvoch slovenských obrancov. Zo Slovana do Zvolena odišiel Daniel Gachulinec, opačným smerom zamieril Branislav Kubka. Zvolenský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"O záujme Zvolena som sa dozvedel od svojho agenta. Rozprával som sa s trénerom (Slovana) Petrom Oremusom a usúdil som, že môj odchod do HKM bude najlepším riešením pre všetky strany. Budem sa snažiť prispieť k tomu, aby sa zvolenský tím vrátil na pozície, kde si ho manažment klubu aj fanúšikovia prajú vidieť," uviedol 29-ročný obranca, ktorý by mal premiéru v novom drese absolvovať už v dnešnom zápase proti Banskej Bystrici. Sezóna 2023/2024 bola pre neho tretia vo farbách Slovana. V roku 2022 s ním získal majstrovský titul. V prebiehajúcom ročníku nastúpil do 26 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 4 asistencie, 16 trestných minút a 1 plusový bod. V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za slovenskú "dvadsiatku" Banskú Bystricu, Skalicu, Piešťany a Detvu. Slovensko reprezentoval na MS 2021 a 2022.



O šesť rokov starší Kubka sa do materského Zvolena vrátil v lete 2020. V sezóne 2023/2024 zaň nastúpil do 36 zápasov s bilanciou 3 góly, 7 asistencií, 32 trestných minút a 13 plusových bodov. S tímom Zvolena sa v roku 2021 tešil z majstrovského titulu, predtým dosiahol "zlatý hetrik" vo farbách Banskej Bystrice (2017 - 2019). V slovenskej extralige krátko pôsobil aj v drese Nitry.