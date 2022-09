Gagner podpísal ročný kontrakt s Winnipegom

Winnipeg 2. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Sam Gagner podpísal ročný kontrakt s klubom Winnipeg Jets. V novom pôsobisku bude mať základný plat 750-tisíc dolárov. Pre 33-ročného univerzálneho útočníka to bude už siedmy klub v NHL.



Gagner má za sebou sezónu, v ktorej odohral 81 zápasov v drese Detroitu, v ktorých získal 31 kanadských bodov (13+18). Svoju kariéru začal v Edmontone, neskôr hral aj za Arizonu, Philadelphiu, Columbus a Vancouver. V základnej časti NHL odohral 967 zápasov, v ktorých získal 505 bodov (184+321). V play off nastúpil do 11 zápasov s bilanciou 4 asistencie.