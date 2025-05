Gagner ukončil hráčsku kariéru, vstúpil do manažmentu Ottawy

Ottawa 16. mája (TASR) - Kanadský hokejový útočník Sam Gagner ukončil vo veku 35 rokov hráčsku kariéru. Novú životnú etapu začne v klube Ottawa Senators, v ktorom bude pôsobiť ako riaditeľ hráčskeho rozvoja. Gagner odohral v NHL 17 sezón a najvýraznejšie sa do jej histórie zapísal 3. februára 2012, keď sa stal 11. hráčom, ktorý nazbieral 8 kanadských bodov v jednom zápase.



Podarilo sa mu to vo farbách Edmontonu Oilers, ktorí zvíťazili nad Chicagom Blackhawks 8:4. Gagner strelil počas životného večera štyri góly, ku ktorým pridal štyri asistencie. NHL dovtedy nevidela osembodový výkon jedného hráča 23 rokov a od Gagnera sa zatiaľ nenašiel ďalší hráč, ktorému by sa to podarilo. Naďalej zostáva jediným hráčom, ktorý odohral osembodový zápas v 21. storočí. Pred Gagnerom mal osem bodov v zápase legendárny Mario Lemieux. Práve oni dvaja sú jediní, ktorí dosiahli osem bodov v zápase, v ktorom ich tímy strelili presne osem gólov.



Gagner bol v drafte roku 2007 prvá voľba Edmontonu, ktorý ho získal ako celkovú šestku. V NHL hral okrem Oilers aj za Arizonu, Philadelphiu, Columbus, Vancouver, Detroit a Winnipeg. V základnej časti NHL odohral celkovo 1043 zápasov, v ktorých nazbieral 539 kanadských bodov za 197 gólov a 332 asistencií. V play off odohral 11 stretnutí so ziskom štyroch bodov (0+4). Z NHL sa vytratil počas sezóny 2023/2024. Po nej zamieril do klubu Belleville Senators v AHL, ktorý je farma Ottawy. Práve v organizácii „senátorov“, za ktorých počas kariéry nikdy nenastúpil, odštartuje novú životnú etapu. „Sam mal neuveriteľnú hráčsku kariéru a tešíme sa na začiatok jeho ďalšej kapitoly. Je to veľký profesionál, ktorý prispel k úspechu svojich organizácií, a to na ľade aj mimo neho,“ povedal pre zámorské médiá generálny manažér Senators Steve Staios.