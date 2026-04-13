Pondelok 13. apríl 2026
Gajan debutoval v AHL, mal 36 úspešných zákrokov

Na snímke brankár Adam Gajan. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
New York 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Adam Gajan má za sebou debut v AHL. Dvadsaťjedenročný brankár však nezabránil prehre Rockfordu s Chicagom 2:4, inkasoval tri góly z 39 striel. Jeho spoluhráč Martin Mišiak zaznamenal dve asistencie. Bodoval v treťom zápase po sebe, na konte má 15 bodov za 4 góly a 11 asistencií v 61 dueloch.

Ďalší brankár Samuel Hlavaj z Iowy kryl 28 striel v zápase s Milwaukee, vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. Jeho tím však prehral 1:2.
